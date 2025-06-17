وسط التصعيد العسكري الكبير.. بنك إيراني تعرّض للقرصنة

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زعمت مجموعة قرصنة إلكترونية مناهضة للحكومة ، تُعرف باسم "العصفور المفترس" (Jung-e Shikandarandi)، أنها دمّرت بيانات بنك "سبه" الحكومي، في هجوم وصفته بأنه رد على تمويل البنك للجيش الإيراني.المجموعة، التي يشتبه بارتباطها بإسرائيل، نشرت بيانًا على الإنترنت تعلن فيه مسؤوليتها عن الهجوم، وتؤكد أنها اخترقت أنظمة البنك وسحبت معلومات حساسة. وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن العديد من العملاء يواجهون صعوبة في الوصول إلى حساباتهم المصرفية.وفيما خرج الموقع الإلكتروني للبنك عن الخدمة، لم يصدر أي تعليق من بنك "سبه إنترناشيونال بي. إل. سي" في ، التابع للمصرف الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة " ".