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عربي-دولي

وسط التصعيد العسكري الكبير.. بنك إيراني تعرّض للقرصنة

Lebanon 24
17-06-2025 | 15:58
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زعمت مجموعة قرصنة إلكترونية مناهضة للحكومة الإيرانية، تُعرف باسم "العصفور المفترس" (Jung-e Shikandarandi)، أنها دمّرت بيانات بنك "سبه" الإيراني الحكومي، في هجوم وصفته بأنه رد على تمويل البنك للجيش الإيراني.
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المجموعة، التي يشتبه بارتباطها بإسرائيل، نشرت بيانًا على الإنترنت تعلن فيه مسؤوليتها عن الهجوم، وتؤكد أنها اخترقت أنظمة البنك وسحبت معلومات حساسة. وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن العديد من العملاء يواجهون صعوبة في الوصول إلى حساباتهم المصرفية.

وفيما خرج الموقع الإلكتروني للبنك عن الخدمة، لم يصدر أي تعليق من بنك "سبه إنترناشيونال بي. إل. سي" في لندن، التابع للمصرف الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
 
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