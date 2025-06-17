"نبحث عن الطيار".. الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة إسرائيلية

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أفادت وكالة "مهر" الرسمية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة إسرائيلية في البلاد، وتجري الآن عمليات بحث عن الطيار.ونقلت الوكالة في بيان: "يُذكر أن دفاعات مقاطعة جهارمحال وبختياري (جنوب غرب إيران) أسقطت طائرة معادية. وقد قفز الطيار بالمظلة، وبدأت عمليات البحث عنه".