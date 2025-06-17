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إقتصاد

سوريا وألمانيا تتفقان على تشكيل مجلس تنسيق اقتصادي مشترك

Lebanon 24
17-06-2025 | 16:21
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أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الألماني، أن البلدين اتفقا على تشكيل مجلس تنسيق اقتصادي مشترك لتعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري.
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