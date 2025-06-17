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عربي-دولي

زرع ألغام وتحضير صواريخ.. إيران تستعد لضرب قواعد أميركية

Lebanon 24
17-06-2025 | 16:35
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن القوات الأميركية المنتشرة في القواعد العسكرية بالشرق الأوسط رُفعت إلى أعلى درجات التأهب، تحسبًا لتصعيد محتمل في حال انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.
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وأكدت المصادر أن إيران أعدّت صواريخ لضرب القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة، في إطار ما وصفته باستعدادات لضربات انتقامية محتملة. وأشار المسؤولون إلى أن طهران قد تلجأ أيضًا إلى زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، في محاولة لمحاصرة السفن الأمريكية وتعطيل حركة الملاحة.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤولَين إيرانيين قولهما إن إيران سترد مباشرة على أي تدخل أمريكي من خلال استهداف قواعد أمريكية في المنطقة.
 

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