زرع ألغام وتحضير صواريخ.. إيران تستعد لضرب قواعد أميركية

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كشفت صحيفة " تايمز"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن القوات الأميركية المنتشرة في القواعد العسكرية بالشرق الأوسط رُفعت إلى أعلى درجات التأهب، تحسبًا لتصعيد محتمل في حال انضمام إلى الحرب الدائرة بين وإيران.وأكدت المصادر أن أعدّت صواريخ لضرب القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة، في إطار ما وصفته باستعدادات لضربات انتقامية محتملة. وأشار المسؤولون إلى أن قد تلجأ أيضًا إلى زرع ألغام بحرية في ، في محاولة لمحاصرة السفن وتعطيل حركة الملاحة.وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤولَين إيرانيين قولهما إن إيران سترد مباشرة على أي تدخل من خلال استهداف قواعد أمريكية في المنطقة.