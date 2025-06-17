الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان مناطق محددة في قطاع غزة

Advertisement

وجه الجيش مساء يوم الثلاثاء، إنذارا عاجلا إلى سكان في أحياء الجلاء، ومدينة حمد والقراره 5 و6.وقال الجيش في بيان: "جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة جدا لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في المنطقة وسيهاجم كل موقع يتم استخدامه لاطلاق قذائف صاروخية"وأضاف "من أجل أمنكم، أخلوا فورا إلى منطقة المواصي ولا تحاولوا العودة إلى مناطق القتال الخطيرة".واختتم بيانه بالقول إن "المنظمات الإرهابية تواصل جلب الكارثة عليكم". (روسيا اليوم)