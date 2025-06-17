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عربي-دولي

ماكرون يحذر: تغيير النظام الإيراني بالقوة سيكون أكبر خطأ

Lebanon 24
17-06-2025 | 16:24
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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي محاولة لتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقوة العسكرية بأنها "ستكون أكبر خطأ".
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب قمة مجموعة السبع في كندا، حيث نقل الحساب الرسمي لقصر الإليزيه التصريحات عبر منصة "إكس".

وأدان ماكرون الضربات التي تستهدف البنية التحتية النووية الإيرانية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احتواء البرنامج النووي الإيراني وتقليل عدد الرؤوس الحربية. كما أعاد ماكرون التذكير بدعم فرنسا لـ "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
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