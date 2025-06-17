ماكرون يحذر: تغيير النظام الإيراني بالقوة سيكون أكبر خطأ

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وصف أي محاولة لتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية بالقوة العسكرية بأنها "ستكون أكبر خطأ".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب قمة في ، حيث نقل الحساب الرسمي لقصر الإليزيه التصريحات عبر منصة "إكس".وأدان ماكرون الضربات التي تستهدف البنية التحتية النووية الإيرانية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احتواء البرنامج وتقليل عدد الرؤوس الحربية. كما أعاد ماكرون التذكير بدعم لـ "حق في الدفاع عن نفسها".