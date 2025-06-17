ترمب يتصل بنتنياهو عقب اجتماعه بفريق الأمن القومي الأميركي

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أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته بأن الرئيس الأميركي تحدث مع يوم الثلاثاء.ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن رئيس الوزراء والمؤسسة الدفاعية لا يزالان يعتقدان أن من المرجّح أن يدخل الحرب في الأيام المقبلة لقصف منشآت تخصيب اليورانيوم في .واجتمع بفريقه للأمن القومي، يوم الثلاثاء، وسط تصاعد الصراع بين وإيران.وذكر عقب الاجتماع أن المناقشات التي تمت في ، وهي الأكثر تأميناً بمقر الحكومة في ، استمر نحو ساعة ونصف الساعة.ولم تصدر تفاصيل على الفور تتعلق بالقرارت التي اتخذت في الاجتماع.