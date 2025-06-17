خامنئي: المعركة بدأت.. ولن نساوم

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شدد المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على انه يجب التعامل بقوة في مواجهة .وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال خامنئي: "يجب التعامل بقوّة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي. لن نساوم أبدا".وأضاف خامنئي في منشور آخر باللغة الفارسية: "المعركة بدأت".وفي مقابلة لافتة مع شبكة "أي بي سي" الأميركية، لمّح إلى إمكانية استهداف خامنئي، معتبرا أن عليه قد يضع حدا سريعا للحرب ويغيّر مستقبل .وتحدث عن أن تمثّل "العقبة المركزية أمام قيام شرق أوسط مختلف سياسيا واقتصاديا"، داعيا المجتمعات لتفهّم العملية العسكرية ضد .ولمّح إلى أن فرصة تنفيذ عملية الاغتيال كانت متاحة في نهاية الأسبوع، لكنها لم تُستغل، في إشارة اعتبرها مراقبون رسالة غير مباشرة إلى الرئيس الأميركي .من جانبه، دعا أمس الثلاثاء، إيران إلى "الاستسلام غير المشروط"، قائلا إن صبره بدأ ينفذ وهو يعلم أين يختبئ مرشد إيران، على حد قوله.وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته بأن الرئيس ترامب تحدث مع نتنياهو أمس الثلاثاء.ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن نتنياهو والمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية لا يزالان يعتقدان أن الرئيس ترامب من المرجح أن يدخل الحرب في الأيام المقبلة لقصف منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران.(سكاي نيوز)