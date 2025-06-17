ارتفاع حدة المواجهات في اليوم السادس من الحرب.. اسرائيل تضرب بقوة وإيران ترد بصواريخ "فتاح"

Advertisement

تتواصل المواجهة العسكرية بين وإيران لليوم السادس على التوالي.وأعلن الجيش فجر الأربعاء أنه ينفذ سلسلة من الضربات في منطقة . وقال: نهاجم طهران بقوة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن القوات شنت هجوما على مجمع "خوجير" لتطوير الصواريخ شرقي العاصمة طهران وأن الهجوم استهدف بالتحديد مجمعا لتطوير الصواريخ يقع بالقرب من منشأة "بارشين" شرقي طهران.جاء ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للسكان الإيرانيين في "مربع 18" بطهران. وذكر الإعلام أن المنطقة 18 بطهران التي وجهت إسرائيل أمرا بإخلائها يقع بها مطار مهرآباد.وذكر الإعلام الإيراني نقلا عن مطالبته سكان بالإخلاء. ووجه الحرس الثوري تحذيرا باللغة العبرية دعا فيه سكان منطقتي نيف تسيدك ورمات هاحيال في تل أبيب إلى الإخلاء الفوري.وقال الأربعاء إن صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت استخدمت خلال الهجوم الأخير على إسرائيل، مع دخول المواجهة بين البلدين يومها السادس.وأوضح الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي أنه تم تنفيذ "الموجة الحادية عشرة من عملية الوعد الصادق 3 باستخدام صواريخ فتاح 1" للمرة الأولى مؤكدا أن القوات اكتسبت "سيطرة كاملة على أجواء الأراضي المحتلة".أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن صواريخ "فتاح" "أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن سماء الأراضي المحتلة أصبحت تحت سيطرتنا الكاملة".وحتى فجر الأربعاء أطلقت عدة رشقات بعدد قليل من الصواريخ دون تسجيل أضرار في الداخل الإسرائيلي فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد جوية إسرائيلية في هجمات جديدةفيما واصل الجيش الإسرائيلي استهداف منصات إطلاق صواريخ غرب إيران ومؤكدا مهاجمة أهداف بالغة الأهمية في طهراندوّت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء في شمال إسرائيل، عقب رصد إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي.وقال الجيش في بيان "قبل وقت قليل، دوّت صفارات الإنذار في عدّة مناطق ، بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل".وأوضحت قيادة الداخلية أنّ الإنذار الذي دعا السكان إلى لزوم الملاجئ، يشمل معظم المدن والبلدات في شمال البلاد.وأظهرت مقاطع مصورة اعتراض الجيش الإسرائيلي لصواريخ إيرانية.وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت عن إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل وذلك ضمن التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شنّ هجمات على قواعد جوية في إسرائيل بادعاء أن الطائرات التي تشنّ ضربات على إيران أقلعت منها، وذلك في خامس يوم من المواجهة غير المسبوقة بين البلدين.