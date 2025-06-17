ارتفاع حدة المواجهات في اليوم السادس من الحرب.. اسرائيل تضرب بقوة وإيران ترد بصواريخ "فتاح"

تتواصل المواجهة العسكرية بين إسرائيل
وإيران لليوم السادس على التوالي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
فجر الأربعاء أنه ينفذ سلسلة من الضربات في منطقة طهران
. وقال: نهاجم طهران بقوة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن القوات الإسرائيلية
شنت هجوما على مجمع "خوجير" لتطوير الصواريخ شرقي العاصمة طهران وأن الهجوم استهدف بالتحديد مجمعا لتطوير الصواريخ يقع بالقرب من منشأة "بارشين" شرقي طهران.
جاء ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للسكان الإيرانيين في "مربع 18" بطهران. وذكر الإعلام الإيراني
أن المنطقة 18 بطهران التي وجهت إسرائيل أمرا بإخلائها يقع بها مطار مهرآباد.
وذكر الإعلام الإيراني نقلا عن الحرس الثوري
مطالبته سكان تل أبيب
بالإخلاء. ووجه الحرس الثوري تحذيرا باللغة العبرية دعا فيه سكان منطقتي نيف تسيدك ورمات هاحيال في تل أبيب إلى الإخلاء الفوري.
رشقة صواريخ باتجاه إسرائيل
وقال الحرس الثوري الإيراني
الأربعاء إن صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت استخدمت خلال الهجوم الأخير على إسرائيل، مع دخول المواجهة بين البلدين يومها السادس.
وأوضح الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي أنه تم تنفيذ "الموجة الحادية عشرة من عملية الوعد الصادق 3 باستخدام صواريخ فتاح 1" للمرة الأولى مؤكدا أن القوات الإيرانية
اكتسبت "سيطرة كاملة على أجواء الأراضي المحتلة".
أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن صواريخ "فتاح" "أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن سماء الأراضي المحتلة أصبحت تحت سيطرتنا الكاملة".
وحتى فجر الأربعاء أطلقت إيران
عدة رشقات بعدد قليل من الصواريخ دون تسجيل أضرار في الداخل الإسرائيلي فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد جوية إسرائيلية في هجمات جديدة
فيما واصل الجيش الإسرائيلي استهداف منصات إطلاق صواريخ غرب إيران ومؤكدا مهاجمة أهداف بالغة الأهمية في طهران
دوّت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء في شمال إسرائيل، عقب رصد إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش في بيان "قبل وقت قليل، دوّت صفارات الإنذار في عدّة مناطق في إسرائيل
، بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل".
وأوضحت قيادة الجبهة
الداخلية أنّ الإنذار الذي دعا السكان إلى لزوم الملاجئ، يشمل معظم المدن والبلدات في شمال البلاد.
وأظهرت مقاطع مصورة اعتراض الجيش الإسرائيلي لصواريخ إيرانية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت عن إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل وذلك ضمن التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شنّ هجمات على قواعد جوية في إسرائيل بادعاء أن الطائرات التي تشنّ ضربات على إيران أقلعت منها، وذلك في خامس يوم من المواجهة غير المسبوقة بين البلدين.
وقال الحرس الثوري في بيان إنه "في دفعة جديدة من الهجمات، تم تنفيذ ضربة صاروخية واسعة النطاق ضد القواعد الجوية للجيش الإسرائيلي وهي القواعد التي منها انطلقت المقاتلات الحربية نحو طهران.
تفعيل الدفاعات الجوية
وفي العاصمة الإيرانية طهران توالى دوي الانفجارات العنيفة جراء الغارات
الإسرائيلية كما تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لضربات أخرى
أفاد مراسل تاس بسماع دوي انفجارات متفاوتة في طهران، بالإضافة لعمل منظومات الدفاع الجوي الإيرانية بنشاط طوال المساء.
وبحسبه، عملت منظومات الدفاع الجوي في غرب وشمال العاصمة، مشيرا إلى أن هذه أكثر مرة يعمل بها الدفاع الجوي خلال الأيام الأربعة الماضية.
إضعاف قدرات إيران
وكان الجيش الإسرائيلي قال إن موجة جديدة من الصواريخ انطلقت لاستهداف منظومات إيران الدفاعية. وأشار إلى أن طائراتِه تُحلق فوق أجواء أصفهان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يعمل وفق خطة محكمة تهدف لإضعاف قدرات إيران العسكرية وتحبط برنامجها النووي
على حد قوله
ونشر الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها للهجوم على بطاريات صواريخ مضادة للطائرات الإيرانية، فيما أعلن قائد القوات الجوية
الإسرائيلية عن تدمير أكثر من 70 بطارية صواريخ دفاع جوي إيرانية