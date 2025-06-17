الصين ترسل طائرات نقل سرًا إلى إيران... صحيفة تتحدث!

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وذكر تقرير الصحيفة أن "البيانات أظهرت أن كل طائرة حلقت غربا على طول شمال الصين وعبرت كازاخستان ثم جنوبا إلى وتركمانستان تختفي من على شاشات الرادار عندما تقترب من ".وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة النهائية للرحلات كانت في كل مرة تشير إلى لوكسمبورغ، ولكن الطائرات لم تصل إلى على الإطلاق.غيزيلي، المحاضر في جامعة إكستر، للصحيفة: "لا شك أن هذه الشحنات تثير اهتماما كبيرا، نظرا لوجود توقعات بأن الصين قد تساعد إيران بطريقة أو بأخرى". (روسيا اليوم)