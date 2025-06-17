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عربي-دولي

الصين ترسل طائرات نقل سرًا إلى إيران... صحيفة تتحدث!

Lebanon 24
17-06-2025 | 23:42
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ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن الصين ترسل طائرات نقل تختفي عن شاشات الرادار عند اقترابها من الأجواء الإيرانية.
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وذكر تقرير الصحيفة أن "البيانات أظهرت أن كل طائرة حلقت غربا على طول شمال الصين وعبرت كازاخستان ثم جنوبا إلى أوزبكستان وتركمانستان تختفي من على شاشات الرادار عندما تقترب من إيران".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة النهائية للرحلات كانت في كل مرة تشير إلى لوكسمبورغ، ولكن الطائرات لم تصل إلى أوروبا على الإطلاق.

وقال أندريا غيزيلي، المحاضر في جامعة إكستر، للصحيفة: "لا شك أن هذه الشحنات تثير اهتماما كبيرا، نظرا لوجود توقعات بأن الصين قد تساعد إيران بطريقة أو بأخرى". (روسيا اليوم) 
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