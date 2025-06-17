حتى هذا التاريخ... إيران تمدد إغلاق أجوائها

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وقد جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الإيرانية مهدي رمضاني، الذي نقلت عنه وكالة "مهر" تصريحه، يوم الثلاثاء.ويأتي ذلك على خلفية استمرار تبادل الضربات الجوية بين وإيران منذ فجر 13 حزيران.