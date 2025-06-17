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عربي-دولي

حتى هذا التاريخ... إيران تمدد إغلاق أجوائها

Lebanon 24
17-06-2025 | 23:56
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أعلنت السلطات الإيرانية عن تمديد إغلاق أجواء البلاد حتى الساعة الثانية ظهراً يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.
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وقد جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية مهدي رمضاني، الذي نقلت عنه وكالة "مهر" تصريحه، يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران منذ فجر 13 حزيران. 
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