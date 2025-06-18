الساعات المقبلة حاسمة في تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل... هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

Advertisement

نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تطور الصراع بين وإسرائيل، مع إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية في حال فشل الحلول الدبلوماسية.وذكرت قناة ABC أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الـ24 إلى الـ48 ساعة ستحدد مسار الأزمة مع إيران، مشيرة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية.وأفاد تقرير للقناة بأنه خلال اجتماع مع مستشاريه الرئيسيين في بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء، أكد المسؤولون أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتقييم إمكانية التوصل إلى حل أو اللجوء إلى العمل العسكري.