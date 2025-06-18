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عربي-دولي

الساعات المقبلة حاسمة في تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل... هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:02
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نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تطور الصراع بين إيران وإسرائيل، مع إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية في حال فشل الحلول الدبلوماسية.
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وذكرت قناة ABC أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الـ24 إلى الـ48 ساعة القادمة ستحدد مسار الأزمة مع إيران، مشيرة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية.

وأفاد تقرير للقناة بأنه خلال اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع مستشاريه الرئيسيين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء، أكد المسؤولون أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتقييم إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي أو اللجوء إلى العمل العسكري.
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