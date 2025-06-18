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عربي-دولي

"حماس" تحذر: التهديدات الأميركية بالتدخل عسكريا ضد إيران تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:10
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نبهت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، إلى أن التهديدات الأميركية بالتدخل عسكريا ضد إيران تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار.
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وأعربت الحركة في بيان صحفي عن إدانتها للتهديدات الأميركية ورفضها المطلق لاستمرار "العدوان" الإسرائيلي على إيران بما يعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم في الإقليم والعالم".

وحذر البيان من "خطورة التورّط الأميركي المباشر في أيّ عدوان عسكري على إيران"، محملا واشنطن وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد إيران وفي المنطقة.

وأكد البيان دعم الحركة "حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها الوطنية.

كما حث البيان الدول العربية والإسلامية على رفض "العدوان" على إيران والحيلولة دون استمراره "حماية لأمن المنطقة ومصالح شعوبها".(سكاي نيوز)

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