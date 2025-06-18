"حماس" تحذر: التهديدات الأميركية بالتدخل عسكريا ضد إيران تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار

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نبهت حركة " "، اليوم الأربعاء، إلى أن التهديدات الأميركية بالتدخل عسكريا ضد تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار.وأعربت الحركة في بيان صحفي عن إدانتها للتهديدات الأميركية ورفضها المطلق لاستمرار "العدوان" على إيران بما يعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم في الإقليم والعالم".وحذر البيان من "خطورة التورّط الأميركي المباشر في أيّ عدوان عسكري على إيران"، محملا وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد إيران وفي المنطقة.وأكد البيان دعم الحركة "حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها الوطنية.كما حث البيان والإسلامية على رفض "العدوان" على إيران والحيلولة دون استمراره "حماية لأمن المنطقة ومصالح شعوبها".(سكاي نيوز)