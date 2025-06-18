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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على أجواء إسرائيل عبر صواريخ "فتّاح"

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:14
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أعلنت "قوات حرس الثورة الإسلامية" في بيان رقم 10، نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، "انطلاق الموجة الحادية عشرة من العملية المشرّفة "الوعد الصادق 3" باستخدام صواريخ "فتّاح" من الجيل الأول؛ التي شكّلت بداية نهاية أسطورة الدفاعات الجوية للجيش الاسرائيلي، وأدخلت الأشرار الصهاينة في حالة من الارتباك والانهيار الذاتي".
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وأشارت الى أن صواريخ "فتّاح" القوية وعالية القدرة على المناورة، هزت هذا المساء، ملاجئ الجبناء الصهاينة مرارًا بعد أن اخترقت درعهم الدفاعي، وأوصلت رسالة اقتدار إيران إلى الحليف المحرّض على الحرب لتل أبيب، الغارق في الأوهام والخيالات الفارغة".


واعتبرت أن "الهجوم الصاروخي الليلة أثبت أننا قد بسطنا سيطرة كاملة على أجواء إسرائيل، وأن سكانها باتوا بلا أي دفاع في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية".
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