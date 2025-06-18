الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على أجواء إسرائيل عبر صواريخ "فتّاح"

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وأشارت الى أن صواريخ "فتّاح" القوية وعالية القدرة على المناورة، هزت ، ملاجئ الجبناء الصهاينة مرارًا بعد أن اخترقت درعهم الدفاعي، وأوصلت رسالة اقتدار إلى الحليف المحرّض على الحرب لتل أبيب، الغارق في الأوهام والخيالات الفارغة".واعتبرت أن "الهجوم الصاروخي الليلة أثبت أننا قد بسطنا سيطرة كاملة على أجواء ، وأن سكانها باتوا بلا أي دفاع في مواجهة الهجمات الصاروخية ".