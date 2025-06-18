بينها دولتان عربيتان.. إدارة ترامب تمنح 36 دولة مهلة قبل حظر دخول مواطنيها إلى أميركا

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قامت إدارة الرئيس الأميركي بمنح 36 دولة معظمها في إفريقيا مهلة اليوم الأربعاء للالتزام بتحسين التدقيق في وثائق السفر، وإلا واجهت حظرا على دخول مواطنيها إلى .وتطلب برقية دبلوماسية أرسلتها الأميركية مطلع الأسبوع الحالي من السفارات والقنصليات في الدول الـ36 قياس مدى استعداد الدول المضيفة بحلول الأربعاء لتحسين وثائق سفر مواطنيها واتخاذ خطوات لمعالجة وضع مواطنيها الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.وتطلب البرقية، التي تم اطلعت على فحواها وكالة أسوشيتد برس من الدول اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف الأميركية في غضون 60 يوما أو المخاطرة بإضافتها إلى حظر السفر، الذي يشمل حتى الآن 12 دولة. ومن بين الدول الـ36 الجديدة المستهدفة، توجد 25 دولة في إفريقيا.ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس التعليق على التفاصيل الواردة في البرقية.وأكدت أن الإدارة الأميركية تريد من الدول تحسين عمليات التدقيق الخاصة بها لحاملي جوازات السفر، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة واتخاذ خطوات أخرى لضمان أن مواطنيها لا يشكلون تهديدا للولايات المتحدة.والبلدان الـ 36 المحددة في البرقية هي: أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو ، وجيبوتي، والدومينيكان، وإثيوبيا، ومصر، والغابون، وغامبيا، وغانا، وكوت ديفوار، وقرغيزستان، وليبيريا، ومالاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتونغا، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا، وزيمبابوي.(سكاي نيوز)