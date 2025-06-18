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عربي-دولي

منظمات أهلية تتهم إسرائيل باستهداف المدنيين عند نقاط المساعدات في غزة

Lebanon 24
18-06-2025 | 01:29
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حذّرت شبكة المنظمات الأهليّة الفلسطينيّة، يوم أمس الثلاثاء، من أنّ طريقة توزيع المساعدات الأميركيّة في غزّة تُعرّض حياة عشرات الآلاف من الجوعى لخطر مباشر، وسط ما وصفته بـ«الاستهداف المنهجي للمدنيّين» عند نقاط التوزيع.
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وجاء في بيان أصدرته الشبكة، أن الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث استشهد العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نقطة توزيع مساعدات تديرها مؤسسة “غزة الإنسانية” الأميركية، تُعد دليلاً على أن هذه المؤسسة “باتت شريكاً للاحتلال في استهداف المدنيين وقتلهم”.

وأضاف البيان أن هذه النقاط، التي وصفتها بـ”العسكرية”، تشكل منذ إنشائها تهديداً قاتلاً للسكان الذين يضطرون إلى التوجه إليها من أجل الحصول على كميات محدودة من المساعدات الغذائية، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

واتهمت الشبكة آلية التوزيع المعتمدة بأنها “تصب في خدمة أجندة الاحتلال عبر تعميق الأزمة الإنسانية”، مشددة على ضرورة وقف العمل بهذه الآلية وتعزيز دور وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في إدارة توزيع المساعدات.

كما دعت إلى فتح تحقيق دولي في ما وصفته بـ”الجرائم المتواصلة” عند نقاط التوزيع، ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب مطالبتها بفتح المعابر بشكل فوري وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بطريقة تضمن سلامة المدنيين وكرامتهم.
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