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عربي-دولي
اشتباك وإفشال مخطط إرهابي.. ماذا يجري بين الأمن الإيراني وعناصر يشتبه بصلتهم بالموساد؟
Lebanon 24
18-06-2025
|
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وكالة مهر الإيرانية
حصول اشتباك بين الأمن وعناصر يشتبه بصلتهم بالاستخبارات
الإسرائيلية
"
الموساد
" في مدينة ري جنوبي طهران.
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وقالت: "كانت تخطط الخلية لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المكتظة بالسكان في طهران وتم إفشال مخططها".
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