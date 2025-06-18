إلغاء الرحلات الجوية.. بركان بالي يطلق سحابة رماد بعلو 10 كلم

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وثار بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي البالغ ارتفاعه 1703 أمتار في فلوريس السياحية (شرق) الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى. ألغيت 20 رحلة جوية على الأقل من وإليها، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لمطارها الأربعاء، بعد ثوران في شرق الأرخبيل أدى إلى إطلاق سحابة من الرماد وصل ارتفاعها إلى عشرة كيلومترات.وثار بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي البالغ ارتفاعه 1703 أمتار في فلوريس السياحية (شرق) الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمطار بأن الرحلات الملغاة شملت رحلات تابعة لشركتَي "جيت ستار" و"فيرجن " إلى مدن في أنحاء أستراليا، كما ألغت شركات "إير إنديا" وإير نيوزيلند" و"تايغر إير" السنغافورية و"جونياو " رحلاتها "بسبب البركان"، كما ألغيت العديد من الرحلات الداخلية لشركة "إير إيجا" المتجهة إلى لابوان باجو في فلوريس.

وقالت وكالة التخفيف من في إن الرماد البركاني سقط على العديد من القرى حول ليووتوبي لاكي-لاكي وأجبر سكان قرية على الأقل على إخلائها ليل الثلاثاء.



وكان بركان ليووتوبي لاكي-لاكي ثار مرات عدة في ، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات إلى بالي وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.



ولاكي-لاكي التي تعني "رجل" باللغة الإندونيسية، هو في حال توأمة مع بركان أكثر هدوءا يعني اسمه بالإندونيسية "امرأة".