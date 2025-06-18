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سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرق غزة

Lebanon 24
18-06-2025 | 01:36
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كشفت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، مساء أمس الثلاثاء، عن إسقاط مسيرة إسرائيلية والسيطرة عليها شرق مدينة غزة.
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وفي منشور على تلغرام، قالت “سرايا القدس” إنها ” تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة صهيونية والاستيلاء عليها”.

وذكرت أن المسيرة كانت تقوم بمهام استخبارية في محيط مسجد الإمام علي بحي الشجاعية شرق غزة.
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