سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرق غزة

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كشفت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “ الإسلامي”، مساء أمس الثلاثاء، عن إسقاط مسيرة إسرائيلية والسيطرة عليها شرق مدينة غزة.وفي منشور على ، قالت “سرايا القدس” إنها ” تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة صهيونية والاستيلاء عليها”.وذكرت أن المسيرة كانت تقوم بمهام استخبارية في محيط الإمام علي بحي الشجاعية .