قلق غربي من توجه واشنطن لتقارب مع روسيا وتخفيض دعمها لأوكرانيا.. صحيفة تتحدث!

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ونقلت صحيفة " " عن مصادر غربية مخاوفها من هذا التحول، مشيرة إلى أن غادر قمة "مجموعة السبع" في دون أن يحصل على الدعم الذي كان يتوقعه.وذكرت الصحيفة أن المغادرة المبكرة للرئيس الأمريكي من القمة طغت على مشاركة زيلينسكي، الذي وصل إلى موقع انعقاد القمة في كاناناسكيس بعد مغادرة بالفعل.وأضافت أن بعض المسؤولين الغربيين يخشون أن تكون تتجه نحو تقارب مع ، مع تقليل الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. كما أبرزت الصحيفة التباين بين البيانات السابقة الصادرة عن "مجموعة السبع" والبيان الذي أصدره رئيس القمة، رئيس الوزراء الكندي مارك ، يوم أمس الثلاثاء.ووفقا للتقرير، فشلت المجموعة في الاتفاق على بيان مشترك بشأن ، مما دفع كارني إلى إصدار بيان منفرد ذكر فيه أن "يرحبون بجهود ترامب" لحل النزاع الأوكراني، مع تأكيد رغبتهم في زيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك عبر عقوبات جديدة.لكن الصحيفة لاحظت أن البيانات السابقة للمجموعة كانت تتضمن عبارات أكثر حدة، مثل "إدانة الغزو الروسي" وتعهدات بـ"دعم ثابت" لأوكرانيا، مما يشير إلى تغير في المواقف.