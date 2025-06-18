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عربي-دولي
قلق غربي من توجه واشنطن لتقارب مع روسيا وتخفيض دعمها لأوكرانيا.. صحيفة تتحدث!
Lebanon 24
18-06-2025
|
01:52
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أعرب مسؤولون غربيون عن مخاوفهم من توجه
الولايات المتحدة
نحو تعزيز علاقاتها مع
روسيا
، في الوقت الذي يتم فيه تقليص حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
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ونقلت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" عن مصادر غربية مخاوفها من هذا التحول، مشيرة إلى أن
فلاديمير
زيلينسكي
غادر قمة "مجموعة السبع" في
كندا
دون أن يحصل على الدعم الذي كان يتوقعه.
وذكرت الصحيفة أن المغادرة المبكرة للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
من القمة طغت على مشاركة زيلينسكي، الذي وصل إلى موقع انعقاد القمة في كاناناسكيس بعد مغادرة
ترامب
بالفعل.
وأضافت أن بعض المسؤولين الغربيين يخشون أن تكون
واشنطن
تتجه نحو تقارب مع
موسكو
، مع تقليل الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. كما أبرزت الصحيفة التباين بين البيانات السابقة الصادرة عن "مجموعة السبع" والبيان الذي أصدره رئيس القمة، رئيس الوزراء الكندي مارك
كارني
، يوم أمس الثلاثاء.
ووفقا للتقرير، فشلت المجموعة في الاتفاق على بيان مشترك بشأن
أوكرانيا
، مما دفع كارني إلى إصدار بيان منفرد ذكر فيه أن
القادة
"يرحبون بجهود ترامب" لحل النزاع الأوكراني، مع تأكيد رغبتهم في زيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك عبر عقوبات جديدة.
لكن الصحيفة لاحظت أن البيانات السابقة للمجموعة كانت تتضمن عبارات أكثر حدة، مثل "إدانة الغزو الروسي" وتعهدات بـ"دعم ثابت" لأوكرانيا، مما يشير إلى تغير في المواقف.
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