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عربي-دولي
اقتحامات إسرائيلية شمالي وجنوبي الضفة وحملة اعتقالات ضخمة
Lebanon 24
18-06-2025
|
02:05
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جرح 3 فلسطينيين، مساء أمس الثلاثاء، في اعتداءين للجيش
الإسرائيلي
ومستوطِنين شمالي الضفة، فيما اعتقل 11 آخرون بمناطق متفرقة.
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وقالت
وزارة الصحة الفلسطينية
في بيان إن
الهيئة العامة
للشؤون المدنية
الفلسطينية
، وهي جهة اتصال رسمية مع
إسرائيل
، أبلغتها بإصابة المواطن
عصام كمال
راجح
ربايعة (43 عاما) بجروح خطيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة فقوعة بجنين شمال الضفة.
وذكرت
وكالة الأنباء
الفلسطينية “ربايعة من بلدة ميثلون أصيب أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948 (عبر اجتياز الجدار)”.
وكانت “وفا” أفادت في وقت سابق من مساء الثلاثاء بمقتل ربايعة، لكنها عادت لاحقا وأوضحت أنه أصيب بجروح خطيرة ولم يقتل.
من جهة أخرى، اعتقل الجيش مواطنا من محيط مخيم جنين (شمال)، واستمر بهدم منازل في المخيم ضمن خطة إسرائيلية معلنة لهدم 95 منزلا، تضاف إلى 66 بناية هدمت في آذار الماضي.
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