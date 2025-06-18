اقتحامات إسرائيلية شمالي وجنوبي الضفة وحملة اعتقالات ضخمة

Advertisement

جرح 3 فلسطينيين، مساء أمس الثلاثاء، في اعتداءين للجيش ومستوطِنين شمالي الضفة، فيما اعتقل 11 آخرون بمناطق متفرقة.وقالت في بيان إن للشؤون المدنية ، وهي جهة اتصال رسمية مع ، أبلغتها بإصابة المواطن ربايعة (43 عاما) بجروح خطيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة فقوعة بجنين شمال الضفة.وذكرت الفلسطينية “ربايعة من بلدة ميثلون أصيب أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948 (عبر اجتياز الجدار)”.وكانت “وفا” أفادت في وقت سابق من مساء الثلاثاء بمقتل ربايعة، لكنها عادت لاحقا وأوضحت أنه أصيب بجروح خطيرة ولم يقتل.من جهة أخرى، اعتقل الجيش مواطنا من محيط مخيم جنين (شمال)، واستمر بهدم منازل في المخيم ضمن خطة إسرائيلية معلنة لهدم 95 منزلا، تضاف إلى 66 بناية هدمت في آذار الماضي.