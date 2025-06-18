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عربي-دولي

ترامب يقلص خياراته الدبلوماسية ويميل للخيار العسكري ضد إيران.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
18-06-2025 | 02:34
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كشفت قناة “سي إن إن” الأميركية نقلا عن مسؤولين اثنين رفيعي المستوى، أن الرئيس دونالد ترامب أصبح منفتحا بشكل متزايد على استخدام الأصول العسكرية الأمريكية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
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وأوضحت القناة أن ترامب يدرس توجيه ضربة أميركية محتملة للمنشآت النووية الإيرانية.

وذكرت أن ترامب أصبح يبدي اهتمامًا أقل بفكرة الحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع في المنطقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”: “نعلم تماما أين يختبئ (المرشد الإيراني علي خامنئي)، وهو هدف سهل لكنه آمن هناك، ولن نقضي عليه، على الأقل ليس الآن”، وأضاف في منشور آخر: “لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء الإيرانية”.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما العدو الألد للآخر، ويُعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من “حرب الظل”، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.
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