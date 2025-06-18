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الشرطة الإيرانية تواصل تفكيك شبكات تصنيع المسيّرات

Lebanon 24
18-06-2025 | 02:58
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أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي، الأربعاء، أن قوات الشرطة ضبطت 14 طائرة مسيرة، ورصدت ورش معادية لإنتاج الطائرات المسيرة، ومركبات تحمل طائرات مسيرة في أقاليم مختلفة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة أنباء "العمال" الإيرانية.
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وتعمل إيران عقب الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ الجمعة الماضي على مواجهة الاختراقات التي تعرضت لها الجبهة الداخلية.
وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة الإيرانية، الثلاثاء، عن اعتقال عميل للمخابرات الإسرائيلية (موساد) بمدينة كرج بغرب طهران.

وقالت الشرطة، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن العميل يعمل في إنتاج واختبار المواد المتفجرة.

كما أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدد من العناصر المرتبطة بالموساد في محافظتي البرز وأصفهان، كانوا ينشطون في مجال تصنيع وتجريب المواد المتفجرة.
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