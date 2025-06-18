28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
25
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الشرطة الإيرانية تواصل تفكيك شبكات تصنيع المسيّرات
Lebanon 24
18-06-2025
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الشرطة
الإيرانية
سعيد منتظر المهدي
، الأربعاء، أن
قوات الشرطة
ضبطت 14 طائرة مسيرة، ورصدت ورش معادية لإنتاج الطائرات المسيرة، ومركبات تحمل طائرات مسيرة في أقاليم مختلفة، بحسب ما نقلت "
رويترز
" عن وكالة أنباء "العمال" الإيرانية.
Advertisement
وتعمل
إيران
عقب الهجوم
الإسرائيلي
الذي بدأ الجمعة الماضي على مواجهة الاختراقات التي تعرضت لها
الجبهة الداخلية
.
وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة الإيرانية، الثلاثاء، عن اعتقال عميل للمخابرات
الإسرائيلية
(موساد) بمدينة كرج بغرب
طهران
.
وقالت الشرطة، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن العميل يعمل في إنتاج واختبار المواد المتفجرة.
كما أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدد من العناصر المرتبطة بالموساد في محافظتي البرز وأصفهان، كانوا ينشطون في مجال تصنيع وتجريب المواد المتفجرة.
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإيرانية تعلن اعتراض 14 مسيّرة وتحدد موقع ورش لتصنيع المسيّرات و مركبات لنقلها في عدة مناطق (الحدث)
Lebanon 24
الشرطة الإيرانية تعلن اعتراض 14 مسيّرة وتحدد موقع ورش لتصنيع المسيّرات و مركبات لنقلها في عدة مناطق (الحدث)
18/06/2025 13:16:38
18/06/2025 13:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الإيرانية: العثور على 200 كيلوغرام من المتفجرات ومعدات للمسيرات قرب طهران
Lebanon 24
الشرطة الإيرانية: العثور على 200 كيلوغرام من المتفجرات ومعدات للمسيرات قرب طهران
18/06/2025 13:16:38
18/06/2025 13:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نعمل على تصنيع مسيرات متقدمة
Lebanon 24
ترامب: نعمل على تصنيع مسيرات متقدمة
18/06/2025 13:16:38
18/06/2025 13:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيضرب مواقع تصنيع الأسلحة الإيرانية
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيضرب مواقع تصنيع الأسلحة الإيرانية
18/06/2025 13:16:38
18/06/2025 13:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لهذا السبب تستخدم إيران تكتيك "حزب الله" ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
لهذا السبب تستخدم إيران تكتيك "حزب الله" ضدّ إسرائيل
06:00 | 2025-06-18
18/06/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"اختفى تماماً".. هكذا أحرقت إيران "أبرز مختبر إسرائيليّ"!
Lebanon 24
"اختفى تماماً".. هكذا أحرقت إيران "أبرز مختبر إسرائيليّ"!
05:59 | 2025-06-18
18/06/2025 05:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمكنت إسرائيل من تأخير قدرة إيران على صناعة سلاح نووي؟
Lebanon 24
هل تمكنت إسرائيل من تأخير قدرة إيران على صناعة سلاح نووي؟
05:51 | 2025-06-18
18/06/2025 05:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لمكافحة التلوث الكيماوي والنووي.. الاتحاد الأوروبي يعرض المساعدة على إيران
Lebanon 24
لمكافحة التلوث الكيماوي والنووي.. الاتحاد الأوروبي يعرض المساعدة على إيران
05:45 | 2025-06-18
18/06/2025 05:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يشرب النرجيلة.. أول فيديو لماهر الأسد بعد سقوط النظام السوري
Lebanon 24
يشرب النرجيلة.. أول فيديو لماهر الأسد بعد سقوط النظام السوري
05:45 | 2025-06-18
18/06/2025 05:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
Lebanon 24
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
07:53 | 2025-06-17
17/06/2025 07:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا مرنة"... شيف شهيرة تثير الجدل بتصريحها بعد خلع الحجاب
Lebanon 24
"أنا مرنة"... شيف شهيرة تثير الجدل بتصريحها بعد خلع الحجاب
13:09 | 2025-06-17
17/06/2025 01:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القرار بسجنه... ماذا ينتظر إعلاميّ لبنانيّ شهير؟
Lebanon 24
بعد القرار بسجنه... ماذا ينتظر إعلاميّ لبنانيّ شهير؟
09:15 | 2025-06-17
17/06/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن عملية اغتيال استهدفت رئيس إيران الاسبق أحمدي نجاد.. هذه صحتها
Lebanon 24
معلومات عن عملية اغتيال استهدفت رئيس إيران الاسبق أحمدي نجاد.. هذه صحتها
14:25 | 2025-06-17
17/06/2025 02:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قاله نصرالله قبل سنوات حصل.. ماذا سيفعل "حزب الله"؟
Lebanon 24
ما قاله نصرالله قبل سنوات حصل.. ماذا سيفعل "حزب الله"؟
12:00 | 2025-06-17
17/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2025-06-18
لهذا السبب تستخدم إيران تكتيك "حزب الله" ضدّ إسرائيل
05:59 | 2025-06-18
"اختفى تماماً".. هكذا أحرقت إيران "أبرز مختبر إسرائيليّ"!
05:51 | 2025-06-18
هل تمكنت إسرائيل من تأخير قدرة إيران على صناعة سلاح نووي؟
05:45 | 2025-06-18
لمكافحة التلوث الكيماوي والنووي.. الاتحاد الأوروبي يعرض المساعدة على إيران
05:45 | 2025-06-18
يشرب النرجيلة.. أول فيديو لماهر الأسد بعد سقوط النظام السوري
05:21 | 2025-06-18
خلال توجهها إلى الشرق الأوسط.. حاملة طائرات أميركية تختفي عن أنظمة التتبع
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
18/06/2025 13:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
18/06/2025 13:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
18/06/2025 13:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24