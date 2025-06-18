الشرطة الإيرانية تواصل تفكيك شبكات تصنيع المسيّرات

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وتعمل عقب الهجوم الذي بدأ الجمعة الماضي على مواجهة الاختراقات التي تعرضت لها . أعلن المتحدث باسم الشرطة ، الأربعاء، أن ضبطت 14 طائرة مسيرة، ورصدت ورش معادية لإنتاج الطائرات المسيرة، ومركبات تحمل طائرات مسيرة في أقاليم مختلفة، بحسب ما نقلت " " عن وكالة أنباء "العمال" الإيرانية.وتعمل عقب الهجوم الذي بدأ الجمعة الماضي على مواجهة الاختراقات التي تعرضت لها .

وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة الإيرانية، الثلاثاء، عن اعتقال عميل للمخابرات (موساد) بمدينة كرج بغرب .



وقالت الشرطة، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن العميل يعمل في إنتاج واختبار المواد المتفجرة.



كما أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدد من العناصر المرتبطة بالموساد في محافظتي البرز وأصفهان، كانوا ينشطون في مجال تصنيع وتجريب المواد المتفجرة.