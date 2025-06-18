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عربي-دولي
إسرائيل تبدأ إجلاء مواطنيها من الخارج عبر رحلات جوية من قبرص
Lebanon 24
18-06-2025
|
02:55
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أظهرت مواقع تتبع للرحلات الجوية على الإنترنت ومصادر في مطارات أن رحلات جوية أقلعت من
قبرص
إلى
إسرائيل
اليوم الأربعاء لإعادة إسرائيليين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب الصراع مع
إيران
.
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وتم إغلاق المجال الجوي
الإسرائيلي
منذ أن بدأت الدولتان تبادل الهجمات منذ يوم الجمعة مما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف ألغيت رحلاتهم إلى
تل أبيب
.
وأعلنت إسرائيل أمس الثلاثاء عن تسيير رحلات خاصة لإعادة الإسرائيليين.
وذكرت مصادر في شركة هيرميس المشغلة لمطار لارناكا في قبرص أن رحلة تسيرها شركة أركياع أقلعت الساعة 07:25 صباحا بالتوقيت المحلي (04:25 بتوقيت غرينتش) متجهة إلى تل أبيب ومن المتوقع أن تغادر تسع رحلات أخرى اليوم الأربعاء إلى حيفا وأربع رحلات إلى تل أبيب وعلى متنها نحو ألف راكب.
وقالت
وزارة النقل
الإسرائيلية
إن ما يصل إلى 150 ألف إسرائيلي موجودون في الخارج ويحاول نحو ثلثهم العودة.
وفي المقابل، توافد عدد كبير من الأشخاص على قبرص،
الدولة العضو
في
الاتحاد الأوروبي
الأقرب إلى إسرائيل. وفي وقت سابق
من اليوم
الأربعاء، وصلت سفينة سياحية إلى قبرص وعلى متنها 1500 مشارك في برنامج تراث
يهودي
كانوا غادروا إسرائيل أمس الثلاثاء.
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