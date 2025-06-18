إسرائيل تبدأ إجلاء مواطنيها من الخارج عبر رحلات جوية من قبرص

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أظهرت مواقع تتبع للرحلات الجوية على الإنترنت ومصادر في مطارات أن رحلات جوية أقلعت من إلى اليوم الأربعاء لإعادة إسرائيليين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب الصراع مع .وتم إغلاق المجال الجوي منذ أن بدأت الدولتان تبادل الهجمات منذ يوم الجمعة مما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف ألغيت رحلاتهم إلى .وأعلنت إسرائيل أمس الثلاثاء عن تسيير رحلات خاصة لإعادة الإسرائيليين.وذكرت مصادر في شركة هيرميس المشغلة لمطار لارناكا في قبرص أن رحلة تسيرها شركة أركياع أقلعت الساعة 07:25 صباحا بالتوقيت المحلي (04:25 بتوقيت غرينتش) متجهة إلى تل أبيب ومن المتوقع أن تغادر تسع رحلات أخرى اليوم الأربعاء إلى حيفا وأربع رحلات إلى تل أبيب وعلى متنها نحو ألف راكب.وقالت إن ما يصل إلى 150 ألف إسرائيلي موجودون في الخارج ويحاول نحو ثلثهم العودة.وفي المقابل، توافد عدد كبير من الأشخاص على قبرص، في الأقرب إلى إسرائيل. وفي وقت سابق الأربعاء، وصلت سفينة سياحية إلى قبرص وعلى متنها 1500 مشارك في برنامج تراث كانوا غادروا إسرائيل أمس الثلاثاء.