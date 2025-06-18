إسرائيل تواجه نقصاً في الصواريخ الاعتراضية.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

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كشفت صحيفة " " الأميركية اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤول أميركي لم تسمه أن تواجه نقصا في صواريخ آرو الدفاعية الاعتراضية، مما يثير القلق على قدرتها على مواجهة الصواريخ الباليستية طويلة المدى من .وقال المسؤول الأميركي إن كانت على دراية بمشاكل القدرات منذ أشهر، وإنها تعمل على تعزيز دفاعات إسرائيل بأنظمة برية وبحرية وجوية. ومنذ تصاعد الصراع في حزيران، أرسل المزيد من قدرات الدفاع الصاروخي إلى المنطقة.كما نقلت الصحيفة الأميركية عن ، مدير الصاروخي في ، القول: "لا تستطيع ولا الإسرائيليون الاستمرار في اعتراض الصواريخ طوال اليوم". وأضاف: "على الإسرائيليين وأصدقائهم التحرك بسرعة ووعي للقيام بكل ما يلزم".وكان الجيش قد أكد في بيان أنه "مستعد وجاهز للتعامل مع أي سيناريو"، إلا أنه رفض التعليق على "المسائل المتعلقة بالذخائر"، بحسب الصحيفة.(العربية)