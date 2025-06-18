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عودة 11 ألف ألماني إلى منازلهم عقب إبطال مفعول قنبلة

Lebanon 24
18-06-2025 | 03:40
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تقرر السماح لحوالي 11 ألف شخص في مدينة أوسنابروك الألمانية بالعودة إلى منازلهم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بعد الاضطرار لمغادرتها، وذلك عقب إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ألمانيا
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وجاء في بيان للمدينة: "تم إبطال مفعول القنبلة والمفجر! الوضع آمن. يمكن للجميع العودة إلى منازلهم".

وبسبب عملية إبطال مفعول القنبلة، أغلقت السلطات أيضا محطة القطار الرئيسية، وتوقفت حركة القطارات من وإلى أوسنابروك تماما.

وعُثر على القنبلة غير المنفجرة أثناء أعمال بناء في حي "لوكفيرتل" (منطقة القاطرات) بالمدينة، وتعيّن إبطال مفعولها على الفور، وفقا لما أعلنه موقع المدينة الإلكتروني في عقب ظهر الثلاثاء.

وجاء في البيان: "سيُجرى إخلاء المناطق المتضررة فورا. يُرجى مغادرة منازلكم". وشمل الإخلاء حوالي 6500 منزل.

وأضاف البيان: "عملية إبطال مفعول القنبلة المُخطط لها ضرورية لدرء الخطر. نشكركم على تعاونكم المُتجدد". ولم تتأثر المستشفيات بعملية الإخلاء.

وتأخر إخلاء المنطقة المحظورة ضمن دائرة نصف قطرها 1000 متر حول موقع العثور على القنبلة غير المنفجرة لعدة ساعات.

وحذرت المدينة المواطنين بقولها: "يحاول الناس مرارا اختراق الحواجز أو الالتفاف حولها للعودة إلى منازلهم. أيها الناس، توقفوا! سنكتشف الأمر في كل الأحوال. وبسببكم، تتأخر أعمال إبطال القنبلة".
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