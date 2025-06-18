إسرائيليون يتلقون "رسائل مشبوهة".. ماذا فيها؟

وسط استمرار الحرب بين وإيران وتبادل الضربات العسكرية بين الطرفين، تلقى آلاف الإسرائيليين مؤخراً مكالمات هاتفية ورسائل نصية مشبوهة، تطالبهم بعدم التوجه إلى الملاجئ.

Advertisement

وذكر تقرير لموقع " " الرسائل والمكالمات المجهولة المصدر دفعت الداخلية التابعة للجيش ، إلى مخاطبة الإسرائيليين عبر للتخفيف من حدة روعهم.

وتصدرت كلمة "سونول" محرك البحث إسرائيلياً على ، وهو اسم إحدى كبريات شركات الوقود ، في إشارة إلى تنامي خشية الإسرائيليين من تداعيات تكرار استهداف لشركات الطاقة كما حدث في حيفا الأسبوع الجاري.

وشنت إيران هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل في الساعات الأولى الأربعاء، في حين استهدفت إسرائيل العاصمة ، وتبادل الطرفان تحذيرات لسكان منطقتين في طهران وتل أبيب.

ومع استمرار إطلاق الصواريخ من إيران تتزايد المخاوف لدى الإسرائيليين من تعرض مناطقهم للقصف، خاصة أن طهران تؤكد أنها تمتلك صواريخ قادرة على اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

بدورها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك نحو 1800 صاروخ باليستي.

وأوضحت القناة أن إيران شنت 17 موجة هجومية على إسرائيل بحوالي 400 صاروخ باليستي منذ بداية الحرب. (الجزيرة نت)