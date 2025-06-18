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عربي-دولي

إسرائيليون يتلقون "رسائل مشبوهة".. ماذا فيها؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:10
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وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران وتبادل الضربات العسكرية بين الطرفين، تلقى آلاف الإسرائيليين مؤخراً مكالمات هاتفية ورسائل نصية مشبوهة، تطالبهم بعدم التوجه إلى الملاجئ.
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وذكر تقرير لموقع "الجزيرة" الرسائل والمكالمات المجهولة المصدر دفعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى مخاطبة الإسرائيليين عبر وسائل الإعلام للتخفيف من حدة روعهم.
وتصدرت كلمة "سونول" محرك البحث إسرائيلياً على غوغل، وهو اسم إحدى كبريات شركات الوقود في إسرائيل، في إشارة إلى تنامي خشية الإسرائيليين من تداعيات تكرار استهداف إيران لشركات الطاقة كما حدث في حيفا الأسبوع الجاري.
وشنت إيران هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، في حين استهدفت إسرائيل العاصمة الإيرانية طهران، وتبادل الطرفان تحذيرات لسكان منطقتين في طهران وتل أبيب.
 
 
ومع استمرار إطلاق الصواريخ من إيران تتزايد المخاوف لدى الإسرائيليين من تعرض مناطقهم للقصف، خاصة أن طهران تؤكد أنها تمتلك صواريخ قادرة على اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
بدورها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك نحو 1800 صاروخ باليستي.
وأوضحت القناة أن إيران شنت 17 موجة هجومية على إسرائيل بحوالي 400 صاروخ باليستي منذ بداية الحرب. (الجزيرة نت)
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