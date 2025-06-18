"صاروخ متطور" يقصف إسرائيل.. خبيرٌ بارز يتحدّث عنه

كشف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن صاروخ "فتاح" الذي استخدمته في هجومها الأخير على هو الأكثر تطوراً في منظومة الصواريخ الفرط صوتية.

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ولفت الدويري إلى أنَّ آلية إطلاق الصواريخ لها فاعلية بغض النظر عن تقليص عددها، قائلاً إن هناك عدة أنواع من الصواريخ الفرط صوتية منها "خرمشهر" و"سجيل" و" " و"عماد" و"فتاح" و"زلزال" ولها تباينات صغيرة جداً من حيث الخصائص، وأضاف: "سرعة الصواريخ الفرط صوتية تتراوح ما بين 11 ماخ و15 و16 ماخ".

إلى ذلك، تقولُ إنَّ مدى الصاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كيلومتر، وسرعته 15 ألف كيلومتر في الساعة، وأقصى وزن له هو 4600 كيلوغرام ورأسه الحربي ألف كيلوغرام.



وفي تعليقه على ما أوردته من أن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي على إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية، وصف اللواء الدويري هذا الرقم بالكبير، بالنظر إلى نوعية الصواريخ التي تم إطلاقها والتي عززت بالطائرات المسيّرة.



ورأى أن آلية إطلاق الصواريخ هي المهمة بغض النظر عن انخفاض عددها، فإطلاقها فترات الليل في اليوم الأولى للمواجهة وتقسيمها إلى دفعات يحدث إشغالاً وإرهاقاً للدفاعات الجوية ، بالإضافة إلى تأثيرها على المجتمع الذي يضطر للبقاء أمام الملاجئ والأماكن المحصنة، وهو ما يؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج.



وأشار الدويري إلى أن إسرائيل لن تستطيع الصمود أمام الصواريخ الإيرانية لولا الأميركي والأوروبي الذي يدعمها، وهو ما حصل معها في ، مُتسائلاً عما إذا كانت إيران قد وضعت خطة إستراتيجية دقيقة لمواجهة حرب طويلة الأمد، سيما في ظل الاختراق الأمني لأراضيها والذي أدى إلى اغتيال علماء وقادة عسكريين في الهجوم الإسرائيلي الأول. (الجزيرة نت)