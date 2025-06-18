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عربي-دولي

عن أوضاع المنشآت النووية.. هذا ما كشفه مسؤول إيراني بارز

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:54
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قال نائب الرئيس الإيراني محمد إسلامي إن الوضع في المنشآت النووية الإيرانية بما في ذلك نطنز وفوردو مستقر وطبيعي، رغم الهجمات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي.
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وأكد إسلامي في تصريح بثه تلفزيون SNN ردا على سؤال حول حالة المنشآت النووية بعد الهجمات الأخيرة، أن الوضع في المنشآت النووية الإيرانية لا يزال طبيعيا رغم الضربات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على عدد من المواقع النووية، من بينها منشآت نطنز وفوردو.

وكانت إسرائيل قد شنت، منذ اندلاع التصعيد العسكري بين الجانبين ليلة 13 يونيو، ضربات جوية استهدفت عددا من المواقع النووية الإيرانية، من بينها منشأتان في نطنز وفوردو.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد مراجعة صور أقمار صناعية، وجود آثار قصف على قاعات التخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز.

وبدأت إسرائيل العملية العسكرية متهمة إيران بالسعي لتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يقترب من "نقطة اللاعودة"، واستهدفت في ضرباتها منشآت نووية، ومقار قيادات عسكرية، وعلماء فيزيائيين بارزين، وقواعد جوية، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ أرض-أرض.

من جانبها، نفت إيران وجود أي بعد عسكري في برنامجها النووي، وردّت بإطلاق صواريخ وهجمات بطائرات مسيّرة على أهداف عسكرية وصناعية في إسرائيل.
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