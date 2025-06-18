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عربي-دولي

خلال توجهها إلى الشرق الأوسط.. حاملة طائرات أميركية تختفي عن أنظمة التتبع

Lebanon 24
18-06-2025 | 05:21
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ذكر موقع "Marine Vessel Traffic"، أنّ حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز" أوقفت جهاز التتبع الخاص بها أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط.
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وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية استنادا إلى بيانات الموقع المتخصص في مراقبة حركة الملاحة البحرية، أنّ حاملة الطائرات الأميركية اختفت من أنظمة تتبع حركة السفن بعد إيقاف جهاز "الترانسبوندر" الخاص بها، أثناء توجهها إلى منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب آخر الإحداثيات المسجلة، كانت الحاملة في المياه بين ماليزيا وإندونيسيا، متجهة نحو الشمال الغربي بسرعة 19 عقدة، حيث تم تسجيل آخر إشارة لها في 17 تموز، دون تحديد وجهتها النهائية. (روسيا اليوم)
 
 

 
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