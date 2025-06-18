خلال توجهها إلى الشرق الأوسط.. حاملة طائرات أميركية تختفي عن أنظمة التتبع

Advertisement

ذكر موقع "Marine Vessel Traffic"، أنّ حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز" أوقفت جهاز التتبع الخاص بها أثناء توجهها إلى .وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية استنادا إلى بيانات الموقع المتخصص في مراقبة حركة الملاحة البحرية، أنّ حاملة الطائرات الأميركية اختفت من أنظمة تتبع حركة السفن بعد إيقاف جهاز "الترانسبوندر" الخاص بها، أثناء توجهها إلى منطقة الشرق الأوسط.وبحسب آخر الإحداثيات المسجلة، كانت الحاملة في المياه بين ماليزيا وإندونيسيا، متجهة نحو بسرعة 19 عقدة، حيث تم تسجيل آخر إشارة لها في 17 ، دون تحديد وجهتها النهائية. (روسيا اليوم)