27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقارنة مع العراق.. هل سقوط نظام إيران ممكن؟
Lebanon 24
18-06-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" تقريراً جديداً تحدث فيه عن أن فوضى
العراق
قد تتكرر، مُتسائلاً عما إذا كان التدخل الأميركي في مسار الحرب
الإيرانية
-
الإسرائيلية
، سيؤدي إلى سقوط نظام
إيران
.
Advertisement
وسبق أن قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في تصريحاته إنه "لا خيار أمام إيران سوى الإستسلام الكامل، في حين قال إن موعد التخلص من المرشد
الإيراني
علي خامنئي "لم يحن بعد".
إلى ذلك، أعاد المشهد الحالي إلى الأذهان، صورة سقوط النظام
العراقي
على يد
الأميركيين
، وتقول صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية
إن تغيير النظام في العراق استدعى مقاربته مع الحالة الإيرانية لبروز عدة قواسم مشتركة واختلافات أيضاً.
وفق التقرير، فإن "من التشابه بين أجواء سقوط النظام العراقي عام 2003 والأحداث الحالية عام 2025، أن ما جرى في العراق جاء بعد تفجيرات 11 أيلول 2001 في نيويورك، فيما المعارك الحالية تأتي بعد هجوم السابع من تشرين الأول 2023 الذي شنته
حماس
على جنوب
إسرائيل
، وأشعل حرباً متواصلة حتى الآن على عدة جبهات".
وأكمل: "بينما كانت هناك في 2003 ذريعة أميركية - بريطانية بمزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، تقول إسرائيل في 2025 إن إيران كانت على بعد أسابيع من إنتاج قنبلة نووية قبل هجوم
تل أبيب
المباغت على طهران في 13 حزيران الماضي".
وذكر أن "الهدف الأميركي والبريطاني في ربيع 2003 كان واضحاً، وهو إسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين"، وأضاف: "اليوم بدأت تتقارب التصريحات الصادرة من
واشنطن
وتل أبيب بإسقاط نظام المرشد بشكل مباشر، مع تصريح
ترامب
بأنهم يعرفون مكانه".
في المقابل، فإن "الاختلاف الأوضح بين 2003 واليوم، بحسب الخبير وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، هو في أن أميركا اليوم ومعها إسرائيل، لا يمكنهما غزو إيران، وأن حربهما ستقتصر على الاستهداف الجوي المكثف بالاعتماد على المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجية".
ويرى الدكتور خالد شنيكات في تصريح لـ "إرم نيوز" أن غياب القدرة الأميركية والإسرائيلية على غزو
بري
لإيران سيعيق سقوط النظام، متوقعاً أن تلجأ واشنطن وتل أبيب لـ "إطالة العملية وتدمير البنى الاقتصادية كافة، لدفع الإيرانيين نحو التململ ثم الحراك ضد النظام".
أما الكاتب والمحلل السياسي، رجا طلب، فيرى أن هدف "إسقاط النظام الإيراني" لم يعد مخفياً، كما توقع بأنه قد يحدث في فترة قريبة لن تتجاوز أسابيع، مؤكداً أن المنطقة تشهد تحولاً لم تعرفه منذ 1945، أي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: المحادثات مع الولايات المتحدة كانت أكثر جدية مقارنة بجولات سابقة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: المحادثات مع الولايات المتحدة كانت أكثر جدية مقارنة بجولات سابقة
18/06/2025 22:10:32
18/06/2025 22:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة بالأرقام.. تعرفوا إلى القوة العسكرية لكل من إيران وإسرائيل
Lebanon 24
مقارنة بالأرقام.. تعرفوا إلى القوة العسكرية لكل من إيران وإسرائيل
18/06/2025 22:10:32
18/06/2025 22:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة بين بيان "كتلة الوفاء" وكلام المسؤول الإيراني الرفيع
Lebanon 24
مقارنة بين بيان "كتلة الوفاء" وكلام المسؤول الإيراني الرفيع
18/06/2025 22:10:32
18/06/2025 22:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب يكشف فروقات كاميرا iPhone 17 Pro مقارنةً بـ iPhone 16 Pro
Lebanon 24
تسريب يكشف فروقات كاميرا iPhone 17 Pro مقارنةً بـ iPhone 16 Pro
18/06/2025 22:10:32
18/06/2025 22:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصدر يدعو لتظاهرات حاشدة ضد "الإرهاب الصهيوني والأميركي"
Lebanon 24
الصدر يدعو لتظاهرات حاشدة ضد "الإرهاب الصهيوني والأميركي"
14:51 | 2025-06-18
18/06/2025 02:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يحصل في البحر قرب إيران
Lebanon 24
هذا ما يحصل في البحر قرب إيران
14:40 | 2025-06-18
18/06/2025 02:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الجزائرية تلغي جميع رحلاتها إلى الأردن حتى إشعار آخر
Lebanon 24
الخطوط الجزائرية تلغي جميع رحلاتها إلى الأردن حتى إشعار آخر
14:38 | 2025-06-18
18/06/2025 02:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بناء على طلب البعثة الإيرانية.. اجتماع في مجلس الأمن الجمعة
Lebanon 24
بناء على طلب البعثة الإيرانية.. اجتماع في مجلس الأمن الجمعة
14:30 | 2025-06-18
18/06/2025 02:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: نتكبد خسائر فادحة.. لكن إسرائيل أقوى من أي وقت
Lebanon 24
نتنياهو: نتكبد خسائر فادحة.. لكن إسرائيل أقوى من أي وقت
14:20 | 2025-06-18
18/06/2025 02:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
09:35 | 2025-06-18
18/06/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)
03:34 | 2025-06-18
18/06/2025 03:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
01:51 | 2025-06-18
18/06/2025 01:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
11:39 | 2025-06-18
18/06/2025 11:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط شقيقه... شاهدوا الظهور الأول لماهر الأسد (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط شقيقه... شاهدوا الظهور الأول لماهر الأسد (فيديو)
15:58 | 2025-06-17
17/06/2025 03:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:51 | 2025-06-18
الصدر يدعو لتظاهرات حاشدة ضد "الإرهاب الصهيوني والأميركي"
14:40 | 2025-06-18
هذا ما يحصل في البحر قرب إيران
14:38 | 2025-06-18
الخطوط الجزائرية تلغي جميع رحلاتها إلى الأردن حتى إشعار آخر
14:30 | 2025-06-18
بناء على طلب البعثة الإيرانية.. اجتماع في مجلس الأمن الجمعة
14:20 | 2025-06-18
نتنياهو: نتكبد خسائر فادحة.. لكن إسرائيل أقوى من أي وقت
14:20 | 2025-06-18
"تسلل إلى كاميرات المراقبة".. هذا ما ستشهده إسرائيل
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
18/06/2025 22:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
18/06/2025 22:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
18/06/2025 22:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24