Advertisement

عربي-دولي

لمكافحة التلوث الكيماوي والنووي.. ‌‏الاتحاد الأوروبي يعرض المساعدة على إيران

Lebanon 24
18-06-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1378146-638858476745378770.jpg
Doc-P-1378146-638858476745378770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض ‌‏الاتحاد الأوروبي المساعدة في مكافحة التلوث الكيماوي والنووي في إيران.
Advertisement

ويأتي عرض الاتحاد الأوروبي في ظل مخاوف من حدوث تلوث نووي، إذا اختارت إسرائيل مهاجمة أحد المفاعلات النووية في إيران. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: أكثر من موقع يشتبه باحتوائها على أسلحة كيماوية في سوريا ويجب تدميره
lebanon 24
18/06/2025 16:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: مخاوفنا من إيران تتجاوز الملف النووي
lebanon 24
18/06/2025 16:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تؤكد رصد تلوث داخل "منشأة نطنز" النووية!
lebanon 24
18/06/2025 16:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا تعرض العملية الانتقالية للخطر
lebanon 24
18/06/2025 16:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:10 | 2025-06-18
09:00 | 2025-06-18
08:45 | 2025-06-18
08:30 | 2025-06-18
08:25 | 2025-06-18
08:12 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24