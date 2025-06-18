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عربي-دولي
لمكافحة التلوث الكيماوي والنووي.. الاتحاد الأوروبي يعرض المساعدة على إيران
Lebanon 24
18-06-2025
|
05:45
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الاتحاد الأوروبي
المساعدة في مكافحة التلوث الكيماوي والنووي في
إيران
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ويأتي عرض الاتحاد
الأوروبي
في ظل مخاوف من حدوث تلوث نووي، إذا اختارت
إسرائيل
مهاجمة أحد المفاعلات النووية في إيران. (روسيا اليوم)
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