لمكافحة التلوث الكيماوي والنووي.. ‌‏الاتحاد الأوروبي يعرض المساعدة على إيران

عرض ‌‏ المساعدة في مكافحة التلوث الكيماوي والنووي في .

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ويأتي عرض الاتحاد في ظل مخاوف من حدوث تلوث نووي، إذا اختارت مهاجمة أحد المفاعلات النووية في إيران. (روسيا اليوم)