"اختفى تماماً".. هكذا أحرقت إيران "أبرز مختبر إسرائيليّ"!

قالت صحيفة "هآرتس" إن استهداف لمعهد " " للعلوم في رحوفوت، قد أدى إلى تدمير مختبرات لا بد من إعادة بنائها من الصفر، مشيرة إلى أن هذه الضربة أعاقت مسيرة البحث العلمي لسنوات طويلة.

Advertisement

وأوضحت الصحيفة أن كان يصنف على أنه من أفضل معاهد البحث العلمي في العالم، وهو يضم مناطق سكنية تؤوي وعائلاتهم وطلابهم حتى فجر الأحد، عندما تلقوا تنبيهاً بهجوم صاروخي إيراني وشيك.

ويقول عضو قسم بيولوجيا الخلية الجزيئية إلداد تزاهور الذي يعيش بالحرم الجامعي منذ 22 عاماً: "ركضنا إلى الملجأ وجلسنا هناك. سمع دوي انفجارين، وأدركت على الفور أن هذا شيء لم نشهده من قبل. اهتز كل شيء بقوة هائلة داخل الملجأ. كان الأمر جنونياً".

وبدأت صور الأضرار تنتشر في مجموعات قبل وصول رجال الإطفاء، ويقول تزاهور: "فجأة ترى مبنى مختبرك يحترق وأنت لا تصدق. أدركت أنه لم يعد لدينا مختبر (..) شعرنا وكأننا في منطقة حرب. بالقرب من مختبري انهارت 3 طوابق. لم يكن هناك أي أثر للمختبر". (الجزيرة نت)