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عربي-دولي

"توقعت حرب الـ2025 قبل سنوات".. مفاجأة عن "العرافة العمياء"!

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:15
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عادت نبوءة صادمة أطلقتها العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا إلى واجهة الجدل العالمي، وذلك في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
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فانغا، المعروفة باسم العرافة العمياء والتي توفيت عام 1996، حذرت في إحدى نبوءاتها من "حرب بين دولتين أوروبيتين" في عام 2025، مؤكدة أن الصراع سيؤدي إلى "دمار سكاني هائل".
ورغم مرور قرابة 30 عاماً على وفاتها، ما زالت توقعاتها تثير اهتمام المتابعين، خاصة في ظل التشابك العسكري الحاصل بين دول الشرق والغرب.
وقالت بابا فانغا، بحسب ما نُقل عنها: "حالما تسقط سوريا، توقعوا حرباً عظيمة بين الغرب والشرق، في الربيع تبدأ الحرب في الشرق، وستندلع حرب عالمية ثالثة، إنها حرب في الشرق ستدمر الغرب".
اندلاع سلسلة من الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، ووقوع هجوم على مقر شرطة في وسط طهران، أعادا الزخم إلى تحذيرات فانغا بشأن اشتعال الشرق، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي التلويح بالقوة العسكرية بين محاور الشرق والغرب.


وبعيداً عن الحرب، تضمنت توقعات فانغا لعام 2025 أيضاً قفزات علمية كبرى، من بينها اكتشاف القدرة على التخاطر بين البشر، وظهور مصدر نظيف وجديد للطاقة قد يغير مستقبل البشرية في ظل أزمة المناخ العالمية.

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