"توقعت حرب الـ2025 قبل سنوات".. مفاجأة عن "العرافة العمياء"!

عادت نبوءة صادمة أطلقتها العرافة البلغارية الشهيرة إلى واجهة الجدل العالمي، وذلك في ظل التصعيد العسكري بين وإسرائيل، واستمرار الحرب الروسية .

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فانغا، المعروفة باسم العرافة العمياء والتي توفيت عام 1996، حذرت في إحدى نبوءاتها من "حرب بين دولتين أوروبيتين" في عام 2025، مؤكدة أن الصراع سيؤدي إلى "دمار سكاني هائل".

ورغم مرور قرابة 30 عاماً على وفاتها، ما زالت توقعاتها تثير اهتمام المتابعين، خاصة في ظل التشابك العسكري الحاصل بين دول .

وقالت فانغا، بحسب ما نُقل عنها: "حالما تسقط ، توقعوا حرباً عظيمة بين الغرب والشرق، في الربيع تبدأ الحرب في الشرق، وستندلع حرب عالمية ثالثة، إنها حرب في الشرق ستدمر الغرب".

اندلاع سلسلة من الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، ووقوع هجوم على مقر شرطة في وسط ، أعادا الزخم إلى تحذيرات فانغا بشأن اشتعال الشرق، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي التلويح بالقوة العسكرية بين محاور الشرق والغرب.





وبعيداً عن الحرب، تضمنت توقعات فانغا لعام 2025 أيضاً قفزات علمية كبرى، من بينها اكتشاف القدرة على التخاطر بين البشر، وظهور مصدر نظيف وجديد للطاقة قد يغير مستقبل البشرية في ظل أزمة المناخ العالمية.



