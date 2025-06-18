تحذير من خامنئي لأميركا.. رسالة "تهديد" جديدة!

حذر المرشد الأعلى ، اليوم الأربعاء، الأميركية من الإنخراط في الحرب مع ضدّ ، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيُعرض الولايات المتحدة لأضرار جسيمة إذا ما قررت ذلك.

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وفي بيان له، قال إن "الأذكياء فقط يعرفون أن لغة التهديد لا يمكن استخدامها مع الشعب الإيراني"، وأضاف: "اللحمة بين كل مكونات الشعب الإيراني تُعبر عن النضج والوعي، والحرب يقابلها الحرب والقصف بالقصف والضربة بالضربة".

وأكمل: "يجب على أن يعلموا أن الشعب الإيراني لن يستسلم ولا يخضع للاملاءات والتهديدات، ولعيلم الأميركيون أيضاً أن أي تدخل عسكري سيحمل لهم عواقب لا يُمكن إصلاحها أبداً".

وأكد خامنئي أنَّ "الشعب الإيراني سيقف صامداً وقوياً أمام أي سلام مفروض كما وقف صامداً أمام الحرب المفروضة"، وختم: "الشعب الإيراني لن يخضع أو يستسلم لأي أحد".