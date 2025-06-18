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عربي-دولي

تحذير من خامنئي لأميركا.. رسالة "تهديد" جديدة!

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:54
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حذر المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية من الإنخراط في الحرب مع إسرائيل ضدّ إيران، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيُعرض الولايات المتحدة لأضرار جسيمة إذا ما قررت ذلك.
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وفي بيان له، قال خامنئي إن "الأذكياء فقط يعرفون أن لغة التهديد لا يمكن استخدامها مع الشعب الإيراني"، وأضاف: "اللحمة بين كل مكونات الشعب الإيراني تُعبر عن النضج والوعي، والحرب يقابلها الحرب والقصف بالقصف والضربة بالضربة".
 
وأكمل: "يجب على الأميركيين أن يعلموا أن الشعب الإيراني لن يستسلم ولا يخضع للاملاءات والتهديدات، ولعيلم الأميركيون أيضاً أن أي تدخل عسكري سيحمل لهم عواقب لا يُمكن إصلاحها أبداً". 
 
وأكد خامنئي أنَّ "الشعب الإيراني سيقف صامداً وقوياً أمام أي سلام مفروض كما وقف صامداً أمام الحرب المفروضة"، وختم: "الشعب الإيراني لن يخضع أو يستسلم لأي أحد".
 
 
 
 
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