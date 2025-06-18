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عربي-دولي

من موسكو.. "نصيحة" لأميركا وسط حرب إيران

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:57
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حذرت روسيا الولايات المتحدة من تقديم أي مساعدة عسكرية مباشرة لإسرائيل في حربها على إيران، أو حتى مجرد التفكير في الأمر.
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وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن أي مساعدة عسكرية أميركية لإسرائيل خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار في الشرق الأوسط.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.
 
 
وبلغت حصيلة الضحايا الإيرانيين 224 قتيلا و1277 جريحاً، ومن جانبها ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلاً إسرائيلياً ومئات المصابين. 
 
 
 
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