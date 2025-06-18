من موسكو.. "نصيحة" لأميركا وسط حرب إيران

حذرت من تقديم أي مساعدة عسكرية مباشرة لإسرائيل في حربها على ، أو حتى مجرد التفكير في الأمر.

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وقال ، نائب ، إن أي مساعدة عسكرية أميركية لإسرائيل خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار في .



ومنذ فجر الجمعة، بدعم أميركي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وبلغت حصيلة الضحايا الإيرانيين 224 قتيلا و1277 جريحاً، ومن جانبها ترد بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلاً إسرائيلياً ومئات المصابين.