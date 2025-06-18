أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر في جرائمه

قال الرئيس ، إن تدافع عن نفسها ضد هجمات "الجنونية" وغير القانونية، وما وصفه بأنه "إرهاب الدولة"، وأضاف أن دفاع إيران عن نفسها أمر طبيعي وقانوني ومشروع.

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وفي حديثه أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في ، قال أردوغان أيضا إن إسرائيل هاجمت إيران، جارة ، من دون انتظار انتهاء المحادثات النووية بين وطهران، مضيفا أن أنقرة ترغب في حل عبر الدبلوماسية. وقال إن تركيا مستعدة للمساهمة في إيجاد حل.



وأضاف أردوغان أن ، بنيامين ، بارتكابه جرائم إبادة جماعية في غزة، تجاوز ما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر. (الحدث)