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عربي-دولي

خلال محادثة مع بن زايد.. بوتين يؤكد استعداد روسيا للعب دور الوسيط بين إسرائيل وإيران

Lebanon 24
18-06-2025 | 07:43
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثته مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان استعداد روسيا لتقديم وساطتها في الحوار بين إيران وإسرائيل.
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وأشار البيان الصادر عن الخدمة الصحفية للكرملين، إلى أن بوتين ناقش مع نظيره الإماراتي التصعيد الأخير في المنطقة، معربا عن استعداد موسكو لمساعدة الأطراف المعنية في إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية. 

كما أكد فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتقديم مساع وساطة لدفع الحوار بين أطراف النزاع، مع إبلاغه محمد بن زايد عن الاتصالات التي أجراها في هذا الصدد مع عدد من القادة الأجانب، حيث ورد في البيان: "عبر الطرفان عن قلقهما العميق إزاء استمرار تصاعد النزاع الإيراني الإسرائيلي، الذي يحمل في طياته عواقب سلبية للغاية على المنطقة بأسرها".

وأضاف البيان: "كما شدد الجانبان على الضرورة الملحة لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية القضايا الخلافية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

وفي الختام، أطلع بوتين الرئيس الإماراتي على الاتصالات التي أجراها مع عدد من القادة الأجانب بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
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