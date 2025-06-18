خلال محادثة مع بن زايد.. بوتين يؤكد استعداد روسيا للعب دور الوسيط بين إسرائيل وإيران

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أكد خلال محادثته مع رئيس دولة العربية المتحدة محمد بن زايد آل استعداد لتقديم وساطتها في الحوار بين وإسرائيل.وأشار البيان الصادر عن الخدمة الصحفية للكرملين، إلى أن ناقش مع نظيره الإماراتي التصعيد الأخير في المنطقة، معربا عن استعداد لمساعدة الأطراف المعنية في إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية.كما أكد استعداد روسيا لتقديم مساع وساطة لدفع الحوار بين أطراف النزاع، مع إبلاغه محمد بن زايد عن الاتصالات التي أجراها في هذا الصدد مع عدد من الأجانب، حيث ورد في البيان: "عبر الطرفان عن قلقهما العميق إزاء استمرار تصاعد النزاع ، الذي يحمل في طياته عواقب سلبية للغاية على المنطقة بأسرها".وأضاف البيان: "كما شدد الجانبان على الضرورة الملحة لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية الخلافية المتعلقة بالبرنامج الإيراني".وفي الختام، أطلع بوتين الرئيس الإماراتي على الاتصالات التي أجراها مع عدد من القادة الأجانب بشأن الوضع في .