بالفيديو... هل تُوفي أفيخاي أدرعي؟

بعد انتشار عن وفاة المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ، نشر أفيخاي أدرعي فيديو قال فيه إنّه "حيّ يرزق".

وأضاف عبر "إكس": "ارتاحوا، لست ممن يُهزم بشائعة، ولا ممن ينكسر بأمنية".