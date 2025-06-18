بالفيديو... هل تُوفي أفيخاي أدرعي؟

خلافًا لكل الشائعات الكاذبة التي يروّج لها الذباب الإيراني: ها أنا هنا، حيٌّ أُرزق...
ولكل من روّج، أشاع، وتمنّى العكس، أقول: ارتاحوا – لست ممن يُهزم بشائعة، ولا ممن ينكسر بأمنية.
وللرد على هؤلاء، استخدمت نفس أسلوب إحدى المشعوذات… طارحًا سؤلًا عن مستقبل "محور الشر" – وكان… pic.twitter.com/VVpcJoevOT
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2025
خلافًا لكل الشائعات الكاذبة التي يروّج لها الذباب الإيراني: ها أنا هنا، حيٌّ أُرزق...
ولكل من روّج، أشاع، وتمنّى العكس، أقول: ارتاحوا – لست ممن يُهزم بشائعة، ولا ممن ينكسر بأمنية.
وللرد على هؤلاء، استخدمت نفس أسلوب إحدى المشعوذات… طارحًا سؤلًا عن مستقبل "محور الشر" – وكان… pic.twitter.com/VVpcJoevOT