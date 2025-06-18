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بالفيديو... هل تُوفي أفيخاي أدرعي؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 07:36
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بعد انتشار أخبار عن وفاة المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ، نشر أفيخاي أدرعي فيديو قال فيه إنّه "حيّ يرزق".
 
 
وأضاف عبر "إكس": "ارتاحوا، لست ممن يُهزم بشائعة، ولا ممن ينكسر بأمنية".
 
 
 
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