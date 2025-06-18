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عربي-دولي
روسيا توسّع هجماتها وتتقدم داخل سومي عقب استعادة كورسك
Lebanon 24
18-06-2025
|
08:25
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أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على بلدة جديدة في منطقة سومي في شمال شرقي
أوكرانيا
، حيث كثّفت
موسكو
عملياتها في الأسابيع الأخيرة.
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وسيطر الجنود
الروس
على بلدة نوفوميكولاييفكا في سومي التي تبعد حوالي أربعة كيلومترات عن الحدود
الأوكرانية
الروسية، بحسب ما أفاد به
وزارة الدفاع
عبر "
تليغرام
".
يأتي هذا التقدّم فيما يخيّم الجمود على مفاوضات السلام بين الطرفين مع رفض موسكو هدنة غير مشروطة تطالب بها
كييف
والدول الأوروبية المتحالفة معها.
ورفضت أوكرانيا من جهتها مطالب موسكو واصفةً إيّاها بأنها "إملاءات". (العربية)
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