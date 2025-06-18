روسيا توسّع هجماتها وتتقدم داخل سومي عقب استعادة كورسك

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أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على بلدة جديدة في منطقة سومي في شمال شرقي ، حيث كثّفت عملياتها في الأسابيع الأخيرة.وسيطر الجنود على بلدة نوفوميكولاييفكا في سومي التي تبعد حوالي أربعة كيلومترات عن الحدود الروسية، بحسب ما أفاد به عبر " ".يأتي هذا التقدّم فيما يخيّم الجمود على مفاوضات السلام بين الطرفين مع رفض موسكو هدنة غير مشروطة تطالب بها والدول الأوروبية المتحالفة معها.ورفضت أوكرانيا من جهتها مطالب موسكو واصفةً إيّاها بأنها "إملاءات". (العربية)