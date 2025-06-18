مسؤول استخباراتي إسرائيلي يؤكد: 40% من الصواريخ الإيرانية دمرتها إسرائيل

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قال مسؤول استخباراتي إسرائيلي إن نحو 40 بالمئة من الصواريخ دمرتها خلال الأيام الماضية.كما نقلت شبكة " " الأميركي عن المسؤول قوله إن تمتلك نحو 2000 صاروخ.وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أن أكثر من 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو نفذت سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في في الساعات الأخيرة.جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي أضاف أن موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في تعرض لهجوم، والذي كان يهدف إلى السماح للنظام بتوسيع نطاق ووتيرة تخصيب اليورانيوم، حسب صحيفة " " اليوم الأربعاء.وخلال موجة الهجمات، تم استهداف العديد من مواقع لتصنيع أسلحة. ومن بين مصانع تصنيع الأسلحة التي تعرضت لهجوم، موقع لإنتاج المواد الخام ومكونات تجميع صواريخ أرض-أرض، التي أطلقها النظام الإيراني ولا يزال يطلقها على إسرائيل.بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مواقع تصنيع أنظمة ومكونات صواريخ أرض-جو المصصمة لضرب طائرات.