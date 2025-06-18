لماذا تُرسل أميركا ناقلات الوقود الجويّة إلى الشرق الأوسط؟

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ذكر موقع " 24"، أنّ أرسلت أكثر من 30 ناقلة وقود جوية عسكرية إلى خلال الأيام القليلة الماضية، وفقاً لما صرح به مسؤولون أميركيون.وبحسب تحليل لشبكة " " الإخبارية الأميركية، فإنه إذا أصدر ، أوامره للولايات المتحدة بالتدخل في الصراع - ، فقد تُستخدم الناقلات لدعم مهام الطائرات المقاتلة ضدّ ، من خلال قدرات التزود بالوقود جواً.ودون هذه القدرة، لا تملك الطائرات الحربية الإسرائيلية سوى وقت محدود للتحليق فوق إيران، بحثًا عن أهداف قبل العودة إلى للتزود بالوقود.ورغم أن سلاح الجوّ الإسرائيلي يمتلك عدداً قليلًا من ناقلات الوقود، إلا أنها لا تستطيع دعم عدد الطائرات التي ترسلها إسرائيل فوق إيران، والتي شهدت ما يصل إلى 200 طائرة في الضربات الأولى للصراع.وقد يكون زيادة وقت الطيران فوق إيران أمراً بالغ الأهمية، إذا كانت الطائرات الإسرائيلية تسعى لضرب منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المتنقلة، والتي يمكنها إطلاق الصواريخ وإعادة تعبئتها، ثم العودة للظهور، عند عدم وجود طائرات إسرائيلية في السماء.وبحسب التحليل يمكن للناقلات الجوية دعم قاذفات "بي2"، التابعة للقوات الجوية الأميركية، إذا أمرها بالتحرك لمهاجمة المنشآت النووية ، خصوصاً منشأة "فوردو"، التي يتطلب تدميرها نوعاً خاصاً من القنابل المخترقة للحصون، لا تملكها سوى . (الامارات 24)