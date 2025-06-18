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عربي-دولي

بهذه الطريقة... دخل عملاء "الموساد" إلى إيران

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:36
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قال نائب رئيس جمعية سائقي الشاحنات الإيرانية، جلال موسوي، إن بعض عملاء إسرائيل الذين أوقفتهم طهران مؤخراً كانوا قد اندسوا بين سائقي شاحنات قبل 3 سنوات.
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جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، اليوم الأربعاء، حول سائقي الشاحنات الذين أُلقي القبض عليهم مؤخراً في إيران، بتهمة العمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأضاف موسوي في هذا الصدد: "تبيّن أن بعض عملاء الموساد كانوا سائقي شاحنات في إيران على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وأفاد بأن بعض مالكي الشاحنات سلموا مركباتهم لهؤلاء الأشخاص، لكنه أكد ضرورة عدم تعميم هذه الحالات على كل السائقين. (العربية)
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