بهذه الطريقة... دخل عملاء "الموساد" إلى إيران

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قال جمعية سائقي الشاحنات ، جلال ، إن بعض عملاء الذين أوقفتهم مؤخراً كانوا قد اندسوا بين سائقي شاحنات قبل 3 سنوات.جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، اليوم الأربعاء، حول سائقي الشاحنات الذين أُلقي القبض عليهم مؤخراً في ، بتهمة العمل لصالح جهاز .وأضاف موسوي في هذا الصدد: "تبيّن أن بعض عملاء الموساد كانوا سائقي شاحنات في مدى السنوات الثلاث الماضية".وأفاد بأن بعض مالكي الشاحنات سلموا مركباتهم لهؤلاء الأشخاص، لكنه أكد ضرورة عدم تعميم هذه الحالات على كل السائقين. (العربية)