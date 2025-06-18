"الأسبوع المقبل سيكون حاسما".. ترامب: أتمنى الحظ السعيد للمرشد الإيراني!

قال الرئيس الأميركي إن قد تساهم بضرب أو لا تساهم، طالباً من إيران الجلوس للتفاوض.

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وأضاف: "لم يتأخر الوقت على إيران من أجل إيقاف الحرب، لا أعلم كم ستصم فقدراتها الدفاعية تضررت بقوة".

وقال إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة واقترح الإيرانيون القدوم إلى .

واعتبر أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما وربما قبل ذلك، متمنياً الحظ للمرشد .