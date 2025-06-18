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بالصورة... تحذير إيرانيّ عاجل إلى سكان حيفا

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:50
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أصدر الحرس الثوري تحذيراً عاجلاً لسكان مدينة حيفا.
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وقال الحرس الثوريّ: "يجب مغادرة المنطقة المذكورة على الفور دون تأخير. وجودكم في هذه المنطقة يعرّض حياتكم لخطر حقيقي".
 
 
 
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