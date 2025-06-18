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عربي-دولي

متورط بجرائم حرب وانتهاكات.. القبض على عميد سابق في نظام الاسد

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:27
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سقط العميد بالنظام السابق دعاس حسن علي المتورط بجرائم حرب وانتهاكات وجرائم اقتصادية، بيد قوات الأمن السورية.
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وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "بعد متابعة دقيقة ورصد مكثف، ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (غربا) القبض على العميد دعاس حسن علي، رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور (شرقا)" في زمن نظام الأسد.

وأشارت إلى أن علي "متورط بجرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية أبرزها سرقة النفط وبيعه لحسابه الشخصي".

وأوضحت أن المقبوض عليه "أحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية". (العربية)

 
 
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