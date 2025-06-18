متورط بجرائم حرب وانتهاكات.. القبض على عميد سابق في نظام الاسد

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سقط العميد بالنظام السابق دعاس المتورط بجرائم حرب وانتهاكات وجرائم اقتصادية، بيد .وقالت في بيان إنه "بعد متابعة دقيقة ورصد مكثف، ألقت في محافظة (غربا) القبض على العميد دعاس حسن علي، في (شرقا)" في زمنوأشارت إلى أن علي "متورط بجرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية أبرزها سرقة وبيعه لحسابه الشخصي".وأوضحت أن المقبوض عليه "أحيل إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية". (العربية)