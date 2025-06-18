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معلومات مثيرة عن الصواريخ الباليستية.. هكذا تتحرك في السماء

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:22
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نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً سرد فيه تفاصيل ومعلومات عن الصواريخ الباليستية التي تستخدمها إيران حالياً لقصف إسرائيل رداً على هجمات طالتها.. فماذا نعرف عن هذه الصواريخ؟
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الصواريخ الباليستية أسلحة بعيدة المدى مصممة لنقل رؤوس حربية تقليدية أو نووية باتباع مسار باليستي أو منحنٍ
 
 
- يتم إطلاق هذه الصواريخ باستخدام محركات صاروخية قوية، حيث تصعد إلى الغلاف الجوي العلوي أو حتى إلى الفضاء، بسرعة فائقة
 
 
- بمجرد قطع محركاتها، يتبع الصاروخ مساراً محدداً مسبقاً، ليعاود دخول الغلاف الجوي للأرض في نزول حاد قبل أن يضرب الهدف
 
- يمكن للصواريخ الباليستية أن تسافر لمسافات تتراوح بين بضع مئات من الكيلومترات وأكثر من 10 آلاف كيلومتر عبر القارات
 
يتم تصنيف الصواريخ الباليستية بناءً على مداها:

1- صاروخ باليستي لمدى ساحة المعركة "بي آر بي إم" (BRBM)- أقل من 200 كيلومتر (124 ميلا)
2- صاروخ باليستي قصير المدى "إس آر بي إم" (SRBM) - أقل من ألف كيلومتر (621 ميلا)
3- صاروخ باليستي متوسط/متوسط بعيد المدى "إم آر بي إم/آي آر بي إم" (MRBM/IRBM) - بين ألف كيلومتر و3500 كيلومتر (621-2175 ميلا)
4- صاروخ باليستي بعيد المدى "إل آر بي إم" (LRBM) - بين 3500 كيلومتر و5500 كيلومتر (2175-3418 ميلا)
5- صاروخ باليستي عابر للقارات "آي سي بي إم" (ICBM) - أكثر من 5500 كيلومتر (3418 ميلا)
 
- تطير الصواريخ الباليستية بسرعات فائقة، مما يسمح لها بقطع آلاف الكيلومترات خلال دقائق فقط.
- يتم قياس السرعة التي تسافر بها بمعدل "ماخ" وهي وحدة تعادل سرعة الصوت. فعلى سبيل المثال، الماخ 5 يعني 5 أضعاف سرعة الصوت.

- تبلغ بعض الصواريخ -التي عادة ما تكون قصيرة المدى- سرعات تفوق سرعة الصوت (أسرع من ماخ واحد، أو حوالي 1225 كيلومترا/ساعة أو 761 ميلاً/ساعة) بينما يمكن للصواريخ الأطول مدى أن تصل إلى سرعات فرط صوتية، أكبر من ماخ 5 (6125 كيلومترا/ساعة أو 3806 أميال/ساعة).
- تتراوح المسافة بين إيران وإسرائيل بين 1300 كيلومتر و1500 كيلومتر (800-930 ميلا)، ويمكن للصواريخ الباليستية الإيرانية التي تسافر بسرعة ماخ 5 أن تصل إسرائيل في حوالى 12 دقيقة، رغم أن الوقت الدقيق يعتمد على نوع الصاروخ وموقع الإطلاق.


- ما يجعل الصواريخ الباليستية خطيرة بشكل خاص هو المدى البعيد، والسرعة العالية، وصعوبة اعتراضها.

- يعطي مسارها السريع والعالي أنظمة الدفاع القليل من الوقت للرد، وعندما تعاود دخول الغلاف الجوي، تنزل بسرعة أكبر، مما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة.
 
 
- تطلق بعض الصواريخ أيضاً وسائل خداعية أو تدابير مضادة لتضليل الرادار والدفاعات الصاروخية، مما يجعل اعتراضها أكثر تعقيداً. (الجزيرة نت)
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