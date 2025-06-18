معلومات مثيرة عن الصواريخ الباليستية.. هكذا تتحرك في السماء

نشر موقع " نت" تقريراً جديداً سرد فيه تفاصيل ومعلومات عن الصواريخ الباليستية التي تستخدمها حالياً لقصف رداً على هجمات طالتها.. فماذا نعرف عن هذه الصواريخ؟

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- الصواريخ الباليستية أسلحة بعيدة المدى مصممة لنقل رؤوس حربية تقليدية أو نووية باتباع مسار باليستي أو منحنٍ

- يتم إطلاق هذه الصواريخ باستخدام محركات صاروخية قوية، حيث تصعد إلى الغلاف الجوي العلوي أو حتى إلى الفضاء، بسرعة فائقة

- بمجرد قطع محركاتها، يتبع الصاروخ مساراً محدداً مسبقاً، ليعاود دخول الغلاف الجوي للأرض في نزول حاد قبل أن يضرب الهدف

- يمكن للصواريخ الباليستية أن تسافر لمسافات تتراوح بين بضع مئات من الكيلومترات وأكثر من 10 آلاف كيلومتر عبر القارات

يتم تصنيف الصواريخ الباليستية بناءً على مداها:



1- صاروخ باليستي لمدى ساحة المعركة "بي آر بي إم" (BRBM)- أقل من 200 كيلومتر (124 ميلا)

2- صاروخ باليستي قصير المدى "إس آر بي إم" (SRBM) - أقل من ألف كيلومتر (621 ميلا)

3- صاروخ باليستي متوسط/متوسط بعيد المدى "إم آر بي إم/آي آر بي إم" (MRBM/IRBM) - بين ألف كيلومتر و3500 كيلومتر (621-2175 ميلا)

4- صاروخ باليستي بعيد المدى "إل آر بي إم" (LRBM) - بين 3500 كيلومتر و5500 كيلومتر (2175-3418 ميلا)

5- صاروخ باليستي عابر للقارات "آي سي بي إم" (ICBM) - أكثر من 5500 كيلومتر (3418 ميلا)

- تطير الصواريخ الباليستية بسرعات فائقة، مما يسمح لها بقطع آلاف الكيلومترات خلال دقائق فقط.

- يتم قياس السرعة التي تسافر بها بمعدل "ماخ" وهي وحدة تعادل سرعة الصوت. فعلى سبيل المثال، الماخ 5 يعني 5 أضعاف سرعة الصوت.



- تبلغ بعض الصواريخ -التي عادة ما تكون قصيرة المدى- سرعات تفوق سرعة الصوت (أسرع من ماخ واحد، أو حوالي 1225 كيلومترا/ساعة أو 761 ميلاً/ساعة) بينما يمكن للصواريخ الأطول مدى أن تصل إلى سرعات فرط صوتية، أكبر من ماخ 5 (6125 كيلومترا/ساعة أو 3806 أميال/ساعة).

- تتراوح المسافة بين إيران وإسرائيل بين 1300 كيلومتر و1500 كيلومتر (800-930 ميلا)، ويمكن للصواريخ الباليستية التي تسافر بسرعة ماخ 5 أن تصل إسرائيل في حوالى 12 دقيقة، رغم أن الوقت الدقيق يعتمد على نوع الصاروخ وموقع الإطلاق.





- ما يجعل الصواريخ الباليستية خطيرة بشكل خاص هو المدى البعيد، والسرعة العالية، وصعوبة اعتراضها.



- يعطي مسارها السريع والعالي أنظمة الدفاع القليل من الوقت للرد، وعندما تعاود دخول الغلاف الجوي، تنزل بسرعة أكبر، مما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة.

- تطلق بعض الصواريخ أيضاً وسائل خداعية أو تدابير مضادة لتضليل الرادار والدفاعات الصاروخية، مما يجعل اعتراضها أكثر تعقيداً. (الجزيرة نت)