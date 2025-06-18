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عربي-دولي
بالصورة: قتلى في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين بمحافظة أصفهان
Lebanon 24
18-06-2025
|
12:01
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أفادت وكالة "تسنيم"
الإيرانية
يوم الأربعاء، بمقتل 7 أشخاص بينهم نساء وأطفال في هجوم إسرائيلي استهدف يوم الثلاثاء سيارتين مدنيتين في محافظة أصفهان.
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وأوضحت الوكالة أن الجيش
الإسرائيلي
نفذ القصف في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، مستهدفًا سيارتين خاصتين، ما أسفر عن مقتل أفراد من عائلتين.
وأضافت "تسنيم" أن من بين الضحايا امرأة حامل لم يتبقَ على موعد ولادتها سوى أسبوعين، لقيت حتفها مع زوجها أثناء توجههما من
خميني
شهر إلى نجف آباد، حيث تعرضا للاحتراق.
وتضم قائمة القتلى سبعة إيرانيين، بينهم امرأتان ورجلان وطفلان يبلغان من العمر 10 و13 عاماً، بالإضافة إلى جنين في الشهر الثامن من الحمل.
يذكر أن
إسرائيل
شنت في 13 حزيران 2025 عملية عسكرية ضد
إيران
، متهمةً
طهران
بامتلاك برنامج نووي عسكري سري يقترب من "نقطة اللاعودة".
وشملت الضربات الجوية وغارات مجموعات تخريبية استهداف المنشآت النووية، القيادات العسكرية، علماء الفيزياء النووية، القواعد الجوية،
أنظمة الدفاع الجوي
، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، تنفي إيران وجود أي مكون عسكري في برنامجها
النووي
، وردت بإطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة القتالية على أهداف إسرائيلية. وتحدد طهران أهداف ردها على أنها منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية.
وتشهد المنطقة تبادلاً مكثفاً للضربات يومياً، حيث تعلن إسرائيل استمرار حملتها حتى تدمير البرنامج النووي
الإيراني
، فيما تهدد طهران بالرد بقصف إسرائيلي في حال استمرار
الغارات
الجوية. (روسيا اليوم)
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