بالصورة: قتلى في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين بمحافظة أصفهان

أفادت وكالة "تسنيم" يوم الأربعاء، بمقتل 7 أشخاص بينهم نساء وأطفال في هجوم إسرائيلي استهدف يوم الثلاثاء سيارتين مدنيتين في محافظة أصفهان.

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وأوضحت الوكالة أن الجيش نفذ القصف في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، مستهدفًا سيارتين خاصتين، ما أسفر عن مقتل أفراد من عائلتين.



وأضافت "تسنيم" أن من بين الضحايا امرأة حامل لم يتبقَ على موعد ولادتها سوى أسبوعين، لقيت حتفها مع زوجها أثناء توجههما من شهر إلى نجف آباد، حيث تعرضا للاحتراق.



وتضم قائمة القتلى سبعة إيرانيين، بينهم امرأتان ورجلان وطفلان يبلغان من العمر 10 و13 عاماً، بالإضافة إلى جنين في الشهر الثامن من الحمل.