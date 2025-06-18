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وتظهر الوثائق كيف تم شحن أجزاء من بواسطة شركة لوكهيد مارتن، عملاق الأسلحة والمقاول في برنامج طائرة إف-35 المقاتلة.ومرت الطائرات عبر مطار لندن ستانستيد في الفترة ما بين 21 و27 أيار قبل إرسالها إلى "قاعدة إف-35 إسرائيل 28" في قاعدة نيفاتيم الجوية، التي تضم أسراب الطائرات المقاتلة .تم نشر طائرات إف-35 خلال الجوية الإسرائيلية الأخيرة على ، حيث قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بتعديل الطائرات الحربية "لتوسيع مداها دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو المساس بالتخفي".وقد تم استخدامها أيضًا لارتكاب جرائم حرب في غزة، بما في ذلك الهجوم المدمر في العام الماضي على المنطقة الآمنة المحددة في المواصي، مما أسفر عن مقتل 90 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين.علقت الحكومة الصادرات المباشرة لأجزاء مقاتلة إف-35 إلى إسرائيل العام الماضي، لكنها زعمت أنها لم تتمكن من منع إرسال المكونات المصنوعة في المتحدة إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.وقال وزراء بريطانيون إن وقف جميع صادرات طائرات إف-35 من شأنه أن يعرض "السلام والأمن الدوليين" للخطر، وأشاروا إلى أن إسرائيل تحتاج إلى هذه الطائرات المتقدمة "للدفاع" عن نفسها ضد إيران.وزعمت وزارة التجارة البريطانية أيضًا أنه من غير الممكن تعقب الأجزاء المصنوعة في المملكة المتحدة بمجرد دخولها إلى مجموعات قطع الغيار العالمية ومنع تصديرها إلى إسرائيل.لكن الوثائق التي حصل عليها موقعا Declassified و The Ditch تشير إلى أنه من الممكن تتبع شحنات مكونات F-35 إلى إسرائيل - بما في ذلك تلك التي تمر عبر الأراضي البريطانية.وتشير هذه التقارير أيضًا إلى أن تواصل تسهيل سلسلة توريد طائرات إف-35 إلى إسرائيل حتى بعد القيود المفروضة على الأسلحة في أيلول، وهو الاكتشاف الذي قد يورط وزراء في جرائم حرب.وقال جيريمي كوربين عضو لموقع ديكلاسيفايد : "كل يوم نتعلم المزيد والمزيد عن الأعماق الحقيقية لتواطؤ المملكة المتحدة في جرائم الحرب.أضاف: "يجب ألا نغفل أبدًا عن حقيقة أن البشر يتعرضون للتمزيق والقتل بواسطة طائرات إف-35.. بشر يستحقون أن يعيشوا حياة كاملة من السعادة والسلام مثل أي شخص آخر".وتظهر سجلات الشحن أن العناصر تم نقلها من أوكلاهوما إلى مطار ممفيس في تينيسي في 20 أيار.وصلوا في اليوم التالي إلى مطار لندن ستانستيد، حيث تم احتجازهم لمدة ستة أيام بسبب "تأخير التخليص".ولم يتضح بعد ما إذا كان التأخير ناجماً عن مخاوف بشأن العواقب القانونية المترتبة على شحن أجزاء من الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل عبر الأراضي البريطانية.نُقلت المواد بعد ذلك عبر وكولونيا قبل أن تصل إلى في أيار. بعد ذلك، نُقلت برًا إلى "قاعدة إف-35 28" في قاعدة نيفاتيم الجوية، بصحراء الإسرائيلية، ووصلت في 5 حزيران.وقد تم إدراج قاعدة نيفاتيم الجوية كوجهة للشحنات منذ لحظة إرسالها من الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى أن السلطات البريطانية لا تستطيع الادعاء بأنها لم تكن تعلم إلى أين كانت متجهة.وقالت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة العمل القانوني العالمي (GLAN)، لموقع ديكلاسيفايد : "إن أي قرار تتخذه السلطات البريطانية بالسماح بنقل أجزاء إلى إسرائيل عبر مطار في المملكة المتحدة يهدد بتعميق تعرض الوزراء للملاحقة الجنائية.وسأل موقع ديكلاسيفايد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية عن كيفية السماح بمرور أجزاء من مقاتلات إف-35 المتجهة إلى إسرائيل عبر أحد أكبر مطارات لندن.وقال متحدث باسم الوزارة: "كما أوضحنا للبرلمان، فإنه ليس من الممكن حاليا تعليق ترخيص مكونات مقاتلات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل دون المساس بالبرنامج العالمي بأكمله، وهو ما سيكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الدوليين بسبب دوره الاستراتيجي الحاسم في الدفاع عن حلف شمال الأطلسي وحلفاء المملكة المتحدة الآخرين.أضاف: "لقد أوقفنا الصادرات المباشرة لمكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل، وفي حين تذهب الأجزاء المنتجة في المملكة المتحدة إلى مخزون قطع الغيار العالمي، فإن إسرائيل تشغل نسبة صغيرة من أكثر من 1000 طائرة إف-35 في الأسطول العالمي".ولم تستجب شركة لوكهيد مارتن لطلبات عديدة للتعليق. (ديكلاسيفايد)