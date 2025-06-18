Advertisement

عربي-دولي

إيران تستأنف عمليات القصف على إسرائيل

Lebanon 24
18-06-2025 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1378353-638858723475935793.png
Doc-P-1378353-638858723475935793.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ إيرانية باليستية نحو إسرائيل.
Advertisement

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنّ القصف القصف الصاروخي هو الأول بعد 18 ساعة على آخر هجوم صاروخي إيراني. 
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وطُلب من السكان التوجه إلى الملاجئ حتى إشعار آخر.
 
في السياق، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفاعت الجوية للجيش الإسرائيلي تمكنت من صدّ كل الصواريخ.
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: إيران شنت 5 موجات من القصف على إسرائيل خلال الليل
lebanon 24
19/06/2025 00:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تقوم إيران بقصف إسرائيل خلال الليل؟
lebanon 24
19/06/2025 00:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الملك الحوثي: القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء لن يوقف عملياتنا ضد إسرائيل
lebanon 24
19/06/2025 00:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوروبي لواشنطن بوست: إيران منفتحة على استئناف التفاوض شرط وقف إسرائيل لهجماتها
lebanon 24
19/06/2025 00:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-06-18
16:32 | 2025-06-18
16:30 | 2025-06-18
16:21 | 2025-06-18
16:12 | 2025-06-18
16:07 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24