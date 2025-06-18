إيران تستأنف عمليات القصف على إسرائيل

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ إيرانية باليستية نحو .وحسب ، فإنّ القصف القصف الصاروخي هو الأول بعد 18 ساعة على آخر هجوم صاروخي إيراني.ودوت في ، وطُلب من السكان التوجه إلى الملاجئ حتى إشعار آخر.